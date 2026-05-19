Ibagué avanza hacia la primera Zona Franca de Economía Circular de Latinoamérica

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el gerente de Ibagué Limpia, Milton Restrepo, entregó un balance satisfactorio de la Cumbre Glocal de Economía Circular que se cumplió en la capital tolimense, con un total de 85 speakers internacionales, más de 150 autoridades de diferentes países y 2.400 participantes.

El gerente destacó que, por primera vez, una ciudad intermedia albergó la Octava Mesa Redonda de Ciudades y Regiones por la Economía Circular de la OCDE, en medio de la cual se lanzó la versión en español del Informe de la Gobernanza del Agua en América Latina.

“Segundo, nace un tema muy importante: la Primera Red Iberoamericana de Autoridades Locales por la Economía Circular, iniciativa que tuvo Johana Aranda como alcaldesa de Ibagué; la Secretaría Técnica estará en Ibagué. Vamos a tener una interlocución permanente con alcaldes de Latinoamérica e Iberoamérica”, expuso Restrepo.

Como balance de la cumbre, el gerente además resaltó la llegada, por primera vez, de un vuelo internacional al Aeropuerto Perales de Ibagué, procedente de Quito, Ecuador, con delegaciones internacionales que participaron en el evento.

“También permitió volver una realidad la Zona Franca de Economía Circular para la ciudad de Ibagué y América Latina. Sería la segunda; la primera está en Barcelona, España. Estamos avanzando para que en la segunda edición tengamos al menos la formalización de esa Zona Franca, que le permitirá a Ibagué proyectarse en más de 2 mil empleos”, destacó el gerente.

En ese sentido, el funcionario reveló que Ibagué, tras la cumbre, crecería casi un 4 %, en contraste con el 2 % y 3 % previsto para la media nacional.

Finalmente, la cumbre permitió sellar una alianza entre la Alcaldía de Ibagué y la Organización de Estados Iberoamericanos, a través de un convenio por más de 9 mil millones de pesos, para suministrar energía sostenible a las instituciones educativas públicas de la ciudad.