¿Se debe prohibir el uso del slogan “Firmes por la Patria”?: Carol Borda y Julián López debaten

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara al candidato presidencial Abelardo de la Espriella retirar de su publicidad política referencias a símbolos patrios, así como expresiones como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”, al considerar que podrían afectar la libertad electoral, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, defendió en 6AM W de Caracol Radio la actuación de los jueces y rechazó que exista una persecución contra el candidato de derecha.

López afirmó que la decisión no obedece a intereses políticos sino al cumplimiento de las reglas electorales vigentes: “La rama judicial es una rama independiente. Aquí no hay una campaña persiguiendo al candidato Abelardo”.

Además, señaló que las decisiones fueron adoptadas por jueces y magistrados tras denuncias ciudadanas y no por la campaña de Iván Cepeda.

“Una rama del poder público se está expresando de manera independiente de acuerdo a unas denuncias de unos ciudadanos”, dijo.

De igual manera, hizo un llamado a todos los candidatos para que sean cuidadosos con el uso de símbolos nacionales durante la campaña: “Nos guste o no, hay una normatividad que hay que cumplir (...) Esta debe ser la oportunidad para que de aquí en adelante todos los candidatos tengan mucha precaución al usar esos símbolos patrios”.

Por su parte, la representante electa del Movimiento de Salvación Nacional, Carol Borda, aseguró que la medida es inconstitucional y fortalece el respaldo ciudadano a la campaña de De la Espriella.

“La única entidad asignada para generar esta inspección, esta vigilancia o tomar decisiones en el régimen electoral es el Consejo Nacional Electoral (CNE). No puede hacerlo un juez de otro tipo de jurisdicción”, mencionó.

No obstante, aseguró que la medida terminó favoreciendo a la campaña de Abelardo de la Espriella: “Firmes por la Patria fue tendencia nacional. Las personas con más orgullo la visten (...) Incluso personas que eran más moderadas dijeron que lo que está en juego son las libertades”.

La dirigente sostuvo que el fallo constituye un intento de limitar tanto al candidato como a sus seguidores.

“Hoy lo que se muestra es un constreñimiento no solamente a Abelardo de la Espriella como candidato, sino a los electores”, dijo.

Finalmente, la representante electa insistió en que el problema no es la justicia sino la utilización de mecanismos judiciales con fines políticos.

“No se está diciendo que la persecución provenga de la ley, sino de una herramienta que suelen usar muchos ciudadanos, que es instrumentalizar la justicia”, concluyó.