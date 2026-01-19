Gobernador de Cundinamarca cuestiona rebelión de gobernadores contra emergencia económica

En la mañana de este lunes, 19 de enero, se reúnen algunos gobernadores del país en la sede del Ministerio de Hacienda en Bogotá para hablar sobre el decreto de emergencia económica que declaró el Gobierno Nacional.

Lo que han declarado los gobernadores, a través de la Federación Nacional de Departamentos, es que interpondrán acciones jurídicas en contra de ese decreto para proteger la autonomía territorial.

Según argumentan los mandatarios, el incremento del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco, pone en riesgo una de las rentas más importantes de los departamentos.

¿Por qué Jorge Emilio Rey no apoya la rebelión?

Sin embargo, uno de los ausentes en esta reunión es el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien se mostró inconforme con la decisión de algunos de sus homólogos.

“No es competencia de los departamentos, de las autoridades administrativas juzgar selectivamente que norma aplicar o no”, aseguró el mandatario.

Asimismo indicó que la Corte Constitucional es la única entidad que debe analizar el decreto del Gobierno Nacional y que quedan pocos días para conocer su pronunciamiento frente a este.

“Seria un pésimo antecedente para la institucionalidad y para la democracia que las autoridades administrativas selectivamente definan que norma aplicar y cuales no”, señaló Rey.

