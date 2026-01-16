Alerta en Cundinamarca por mercado ilegal de cigarrillos y licor

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, encendió las alertas por las consecuencias que está viviendo el departamento por cuenta del mercado ilegal de cigarrillos y licor.

De acuerdo con el mandatario departamental, en los últimos ocho meses se han incautado más de 322.000 cajetillas de cigarrillos y 12.700 botellas de licor de contrabando. Una economía ilegal que mueve alrededor de 1,5 billones de pesos al año y que ha crecido de manera progresiva a lo largo de la última década.

“El contrabando de cigarrillos y licores no paga impuestos y se introduce al país de forma ilegal por múltiples vías. Llega tanto desde el exterior, a través de pasos fronterizos, puertos y corredores logísticos, como mediante el movimiento irregular entre departamentos”, dijo Rey.

Como consecuencia de este delito, el departamento deja de recibir cerca de 80.000 millones de pesos, recursos que deberían destinarse a la salud, la educación, las escuelas de formación y otros programas sociales.

Ante los hechos, se han realizado más de una centena de operativos en las carreteras del departamento y se ha aumentado la capacidad de las autoridades.

“Estamos fortaleciendo la movilidad y la capacidad tecnológica de este equipo de trabajo. Pusimos en servicio dos camionetas nuevas que permiten ampliar la cobertura, mejorar la reacción en territorio y reforzar el control en corredores estratégicos del departamento, consolidando la lucha contra una ilegalidad que le quita recursos a Cundinamarca y pone en riesgo la vida de la gente”, concluyó Rey.