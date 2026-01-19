El ministro de Justicia, encargado, y secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga no está satisfecho con las explicaciones sobre el espionaje en su contra, brindadas por su colega, el ministro de Defensa, general ® Pedro Sánchez, en un comunicado expedido en la mañana de este sábado.

En ese comunicado, el Ministerio de Defensa se autoaudita y dice que Pegasus, la herramienta con la que habrían espiado al ministro de Justicia, no está en poder de ninguna de las entidades del sector Defensa. Es decir que, en lugar de acudir a una autoridad independiente, es el propio Ministerio de Defensa el que se absuelve del uso del programa espía.

El comunicado dice además que el documento presentado por Idárraga como una orden del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar, CACIM, para identificar a sus fuentes de información es falso y que sus características no corresponden a una misión de trabajo.

Lo cierto es que después de la publicación inicial de El Reporte Coronell, dos fuentes del Ministerio de Defensa me dijeron:

Que el ministro Pedro Sánchez tuvo informaciones según las cuales militares activos y retirados estaban ofreciendo informaciones contra él. Que el sargento viceprimero Darwin Ramírez Pertuz, miembro del esquema de seguridad del ministro Sánchez, se reunió con un informante para establecer quiénes eran los militares que hablaban mal del general Pedro Sánchez y qué era lo que decían.

Y aquí cabe preguntarse, en primer lugar, si es legítimo que el ministro use recursos públicos para determinar quién está hablando mal de él, con o sin razón. Y en segundo término, por qué esas actividades parecen coincidir con lo dicho en el documento de inteligencia, alegadamente falso, que ordena identificar las fuentes del secretario de transparencia, como efectivamente pasó.

El ministro de Justicia (e) insatisfecho con explicaciones de Mindefensa Ampliar

Una de las investigaciones que adelantaba Andrés Idárraga como secretario de Transparencia de la Presidencia tiene que ver con posibles complicidades de altos oficiales con las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco.

Particularmente, hay un hecho que está en conocimiento de la Fiscalía y que Idárraga, como secretario de Transparencia, estaba investigando por las épocas en las que habrían empezado los seguimientos ilegales contra él.

Se trata de una orden emitida por el general Federico Mejía, jefe del Comando Específico del Cauca, en relación con un hombre capturado en flagrancia con varios kilos de base de coca.

La denuncia fue presentada por el comandante de la Brigada Contra el Narcotráfico número 3, coronel Aldubar Herrera Cepeda.

El coronel Herrera narra que efectivos bajo su mando capturaron en flagrancia a un hombre llamado Melciades Guaca Armero cuando transportaba 4.5 kilogramos de base de coca en una motocicleta.

Sucedió en El Plateado, corregimiento de Argelia, Cauca. Los militares que efectuaron la incautación pidieron un helicóptero para transportar al capturado y el alijo de droga hasta Popayán.

Cuando la Aeronave, de la Aviación del Ejército, ya había aterrizado en la capital del Cauca, 200 indígenas —presionados por el frente Carlos Patiño de las disidencias de alias Iván Mordisco— se tomaron la vereda en la que se hizo efectiva la captura y amenazaron con secuestrar a los militares.

El coronel Herrera, comandante de la Brigada contra el narcotráfico, asegura en denuncia a la Fiscalía que el general Federico Mejía le ordenó por teléfono que devolviera el helicóptero con el capturado y con la droga para calmar la situación.

El sospechoso y el cargamento fueron retornados a El Plateado como si nada hubiera pasado.

La denuncia documentada con imágenes, pueden verla desde este momento en la página de 6AM W.

Para algunos miembros del Ejército, la orden de liberar al capturado y devolver la droga fue la manera de evitar un enfrentamiento violento con la población civil. Para otros fue plegarse a los intereses de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Eso era parte de la investigación que adelantaba Idárraga como parte de los indicios de presunta colaboración entre altos mandos y las disidencias, junto con posible tráfico con armas, explosivos y municiones de la Industria Militar, Indumil, a esos y otros grupos criminales. Además de hechos de corrupción en la adquisición de vehículos blindados y anormalidades en Sanidad Militar.

El presidente Gustavo Petro citó el jueves a una reunión a los ministros de Justicia, Andrés Idárraga, y de Defensa, Pedro Sánchez, para aclarar los hechos. El encuentro fue cancelado a última hora y no ha sido reprogramado.

Lo único indudable a esta hora, es que la tensión entre los dos ministros sigue en aumento y que este nuevo enfrentamiento en el alto gobierno puede desembocar en una crisis de gabinete en los próximos días.