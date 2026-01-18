Rutas del narcotráfico hacia Guainía y Caquetá, motivo de enfrentamientos entre disidencias Farc

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Ejército Nacional confirmó que en zona rural del departamento del Guaviare se registraron enfrentamientos entre estructuras disidentes de las Farc, que habrían dejado un número indeterminado de muertos.

Así lo informó el coronel Miguel Ángel Benítez Celada, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Brigada de Selva No. 22, en diálogo con Caracol Radio.

De acuerdo con el oficial, los enfrentamientos se presentaron entre el Bloque Amazonas, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, y el Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura que responde a alias ‘Calarcá’.

Las primeras informaciones señalan que los cuerpos hallados corresponderían, al parecer, a integrantes de la comisión Martín Villa del Bloque Amazonas.

“El reporte preliminar que tenemos indica confrontaciones entre estas dos estructuras, producto de disputas por el control territorial, las rutas de movilidad y las economías ilícitas en esta región del país”, explicó el coronel Benítez.

Número indeterminado de muertos

Frente a las versiones que hablan de al menos 30 muertos, el Ejército aclaró que hasta el momento no hay cifras oficiales ni identificación de las personas fallecidas. “Se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el departamento y ninguna de las autoridades ha podido confirmar datos exactos sobre número de cuerpos o nombres ”, precisó el oficial.

Para verificar la situación en terreno, las Fuerzas Militares desplegaron tropas en el área y realizaron sobrevuelos con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la aviación del Ejército, con el objetivo de ubicar concentraciones de estructuras armadas y posibles cuerpos.

Sobre las rutas en disputa, el coronel Benítez indicó que los corredores ilegales se extienden hacia el oriente del país, teniendo como eje el Guaviare y conexiones hacia Guainía y Caquetá, zonas estratégicas para el narcotráfico y otras economías ilícitas.

¿Por qué se dan los enfrentamientos?

Además, precisó que estos corredores “salen hacia el oriente del país, teniendo como eje el departamento del Guaviare y conexiones hacia Guainía y Caquetá”, zonas clave para el narcotráfico y otras actividades ilegales.

En cuanto a una posible afectación a la población civil, el Ejército aseguró que hasta ahora no se han reportado desplazamientos ni confinamientos. “En el PMU y en las labores de verificación no se ha informado ninguna afectación directa a comunidades”, señaló.

Finalmente, frente a los rumores sobre la presencia de alias Iván Mordisco en la zona, el oficial afirmó que no existe confirmación por parte de inteligencia militar. “No tenemos información que permita ratificar o desvirtuar esa versión”, concluyó.

