MinDefensa ordenó investigación tras denuncia de MinJusticia sobre espionaje en su contra

Luego de que el ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, asegurara en Caracol Radio que tiene pruebas de que viene siendo espiado y que el acecho a sus comunicaciones habría sido ordenado por miembros del mismo Gobierno del que hace parte, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, se pronunció y tomó medidas inmediatas.

El ministro Sánchez confirmó que sostuvo una conversación directa con Idárraga, a quien le manifestó que desconoce los hechos denunciados, pero que está dispuesto a colaborar en todo lo necesario para esclarecer esta situación. Señaló además que se trata de un asunto “muy grave y delicado” y que resulta inaceptable que un hecho de esta naturaleza pueda llegar a ocurrir.

De igual forma, el jefe de la cartera de Defensa informó que abordó el tema con la fiscal general de la Nación, el contralor y el procurador, con el fin de articular esfuerzos institucionales y aportar a las investigaciones que se adelanten.

Como parte de las decisiones adoptadas, el ministro Sánchez ordenó a la cúpula militar y policial iniciar de manera inmediata las indagaciones correspondientes para aclarar la denuncia formulada por el ministro de Justicia encargado. Asimismo, anunció que en los próximos minutos convocará de urgencia a la Junta de Inteligencia Conjunta, con el propósito de impartir instrucciones específicas frente al caso y garantizar el pleno esclarecimiento de los hechos.