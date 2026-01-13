Actualidad

MinDefensa ordenó investigación tras denuncia de MinJusticia sobre espionaje en su contra

El ministro Sánchez confirmó que sostuvo una conversación directa con Idárraga, a quien le manifestó que desconoce los hechos denunciados.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto: (Colprensa-Catalina Olaya)

Luego de que el ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, asegurara en Caracol Radio que tiene pruebas de que viene siendo espiado y que el acecho a sus comunicaciones habría sido ordenado por miembros del mismo Gobierno del que hace parte, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, se pronunció y tomó medidas inmediatas.

El ministro Sánchez confirmó que sostuvo una conversación directa con Idárraga, a quien le manifestó que desconoce los hechos denunciados, pero que está dispuesto a colaborar en todo lo necesario para esclarecer esta situación. Señaló además que se trata de un asunto “muy grave y delicado” y que resulta inaceptable que un hecho de esta naturaleza pueda llegar a ocurrir.

De igual forma, el jefe de la cartera de Defensa informó que abordó el tema con la fiscal general de la Nación, el contralor y el procurador, con el fin de articular esfuerzos institucionales y aportar a las investigaciones que se adelanten.

Como parte de las decisiones adoptadas, el ministro Sánchez ordenó a la cúpula militar y policial iniciar de manera inmediata las indagaciones correspondientes para aclarar la denuncia formulada por el ministro de Justicia encargado. Asimismo, anunció que en los próximos minutos convocará de urgencia a la Junta de Inteligencia Conjunta, con el propósito de impartir instrucciones específicas frente al caso y garantizar el pleno esclarecimiento de los hechos.

