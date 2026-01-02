Así fue la hoja de ruta para eliminar la violencia animal en el Centro Histórico

Han pasado más de 72 horas desde que, el pasado lunes, 29 de diciembre de 2025, en medio un hito acogido mundialmente Cartagena puso fin a décadas de maltrato animal que representaban los paseos turísticos bajo el peso que cargaban los caballos cocheros a cuestas.

Al día siguiente, el martes, 30 de diciembre de 2025, en ceremonia encabezada por el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, con la presencia del Gobierno nacional y todo el gabinete distrital, de la mano con invitados de toda la sociedad civil, comenzó la circulación oficial de las primeras 24 carrozas eléctricas, con sistema integral cien por ciento sostenible, como parte de un piloto de tres meses que dispondrá de un total de 62 coches autónomos y libres de maltrato animal, donde cartageneros y miles de turistas podrán pasear por las calles del Centro Histórico de manera gratuita.

Sin embargo, tal y como lo ha expresado el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, que la ciudad hoy sea referente mundial de un hito histórico que se construyó sobre las bases de la planificación, diálogo y, ante todo, amor hacia el bienestar animal, fue un trabajo arduo hecho paso a paso y que, bien, vale la pena recordar.

1 de enero de 2024 — Se empezó a escribir una nueva historia para los animales en Cartagena: El Distrito, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay, se trazó la meta de sustituir los coches de tracción animal por coches eléctricos, a través del programa “Movilidad ordenada, sostenible y amigable con el medio ambiente” del Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos”.

Enero–septiembre de 2024 — Se inician las mesas de diálogo con cocheros y actores del sector turismo:

Desde el 8 de enero, el Distrito lideró espacios de concertación con cocheros, gremios turísticos y organizaciones animalistas, orientados a garantizar una transición ordenada, concertada y con dignificación del oficio cochero.

16 de enero de 2024 — Presentación del primer prototipo de coche eléctrico:

La Alcaldía de Cartagena y sus aliados presentaron el primer prototipo de coche eléctrico turístico como alternativa a la tracción animal, marcando el inicio de una transición hacia un modelo sostenible, seguro y respetuoso del patrimonio y el bienestar animal.

Febrero–junio de 2024 — Trámite del plan piloto en el Concejo Distrital:

Inició el debate del proyecto de Acuerdo para el piloto de coches eléctricos turísticos, fortaleciendo el soporte institucional y la formulación progresiva del modelo distrital de sustitución.

2 de octubre de 2024 — Entrega de la resolución del Ministerio de Transporte:

La Alcaldía Mayor de Cartagena recibió la Resolución 20243040046465 de 2024, que reglamenta la circulación de coches eléctricos turísticos y otorga el aval jurídico nacional que permite avanzar con su implementación.

Primer semestre de 2025 — Gestión logística y estructuración del sistema:

El Distrito adelantó la adquisición de la flota, los procesos de ensamblaje en la ciudad y la definición del modelo operativo, consolidando el paso de la planeación normativa a la ejecución técnica del proyecto.

28 de febrero de 2025 — Aprobación del Proyecto de Acuerdo 082 de 2025:

El Concejo Distrital de Cartagena aprobó la incorporación de recursos a través del Proyecto de Acuerdo 082, lo que representó avances en temas clave para la ciudad, como el reemplazo de vehículos de tracción animal.

1 de julio de 2025 — El alcalde Dumek Turbay anunció la compra de 62 coches eléctricos:

Estos se incorporaron al programa de sustitución de Vehículos de Tracción Animal, liderado por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT), como parte del proceso de modernización de la movilidad y protección animal en la ciudad.

4 de noviembre de 2025 — Anuncio del patio-taller:

La Alcaldía mostró cómo será y dónde estará ubicado el patio-taller de la flota de coches eléctricos, dispuesto para su permanencia en el sector de Chambacú.

11 de noviembre de 2025 — Arribo del primer lote de 24 coches eléctricos:

Este primer lote entró en proceso de ensamblaje y pruebas operativas, marcando el inicio del despliegue real del nuevo modelo turístico eléctrico.

1 de diciembre de 2025 — Expedición del Decreto Distrital 2258 de 2025:

A través de este, la Alcaldía reglamentó la operación de los coches eléctricos turísticos, adoptando los lineamientos de la resolución del Ministerio de Transporte y fijando el cupo máximo autorizado de 62 vehículos.

4 de diciembre de 2025 — Presentación pública de la primera flota:

El Distrito presentó las primeras 24 unidades ensambladas y confirmó la incorporación progresiva de la flota completa, garantizando continuidad laboral y la formalización del oficio cochero.

9 de diciembre de 2025 — Ratificación judicial del proceso:

Un juzgado respaldó la legalidad de la transición y confirmó la validez del marco normativo distrital aplicado en la modernización del sistema turístico.

23 de diciembre de 2025 — Capacitación oficial de conductores:

La Alcaldía inició la formación de 60 conductores en educación vial, atención al turista e historia local, fortaleciendo la calidad y profesionalización del nuevo servicio.

26 de diciembre de 2025 — Expedición del Decreto Distrital 2296 de 2025:

A través del cual se sancionó la prohibición definitiva de la circulación de coches de tracción animal en el Centro Histórico y el cordón amurallado.

28 de diciembre de 2025 — ¡Nuevas oportunidades para los cocheros!:

Funcionarios de la Alcaldía socializaron con los cocheros las oportunidades para vincularse laboralmente al sector turismo y no turismo.

29 de diciembre de 2025 — Entrada en vigor de la prohibición:

Cartagena marca un antes y un después. Por primera vez, las calles del Centro Histórico lucen sin coches halados por caballos.

29 de diciembre de 2025 — El gremio de cocheros se une a las capacitaciones para conducir coches eléctricos.

30 de diciembre de 2025 — Inicio oficial de la operación de coches eléctricos turísticos:

Entra en servicio el sistema de coches eléctricos, consolidando una transición histórica que preserva la tradición del paseo en coche bajo un modelo moderno, sostenible y regulado por el Distrito.

En solo tres horas, como parte del piloto de recorridos gratuitos de tres meses, más de 500 personas pasearon en las primeras 24 nuevas carrozas eléctricas por las callecitas del Centro Histórico.

Desde el pasado 31 de diciembre de 2025, el servicio de coches eléctricos no ha estado disponible debido a la alta afluencia de peatones, en el Centro Histórico, con motivo de las celebraciones de fin e inicio del nuevo año nuevo, bajo la consigna de priorizar el disfrute peatonal de miles de visitantes y cartageneros.

Conforme con la evaluación y monitoreo de la movilidad en el Centro Histórico, en medio de la alta afluencia de visitantes propia de la temporada, se informará de manera oportuna para que cartageneros y visitantes accedan a los coches eléctricos en la modalidad de prueba piloto (gratuitamente), en la Plaza de los Coches, Plaza de la Aduana, Plaza de Santo Domingo, Plaza de Santa Teresa o Parque de San Diego, en horario de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.