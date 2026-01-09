Ibagué tendrá quirófanos gratuitos para los animales en el 2026

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, anunció que en el año 2026 el Centro de Protección Animal CAPA pondrá al servicio un quirófano para el servicio gratuito.

“Es algo espectacular, en este año habilitaremos nuestras salas para tener cirugías para nuestros animalitos en nuestro CAPA y al servicio de cualquier ibaguereño”, resaltó Johana Aranda.

La mandataria local además anunció que también se habilitará una unidad de cuidados intensivos “El CAPA va a tener una gran transformación de servicios en la ciudad muy importantes porque hay muchos ibaguereños que tienen sus animalitos, pero no tienen la posibilidad de pagar un veterinario, una cirugía, por eso toda esa infraestructura se modernizó”.

La mandataria local aseguró que los quirófanos están totalmente dotados por lo que se espera que la próxima semana se pueda darle a conocer a la ciudad como van a funcionar.

“El descanso es el primero de enero del año 2028”: Johana Aranda

La alcaldesa de Ibagué resaltó que el mensaje que le entregó a su equipo en el primer consejo de gobierno realizado el pasado 5 de enero es que el descanso será el primero de enero del 2028 cuando acabe el gobierno.

“Este año será el de las obras, ver los resultados de la planeación de lo que ha sido la administración”, dijo al destacar que estarán concentrados en la entrega de obras.

Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué Ampliar

Entre los proyectos que destacó están la entrega de dos instituciones educativas, de las obras del Parque Centenario, la calle 103, las obras del combo 3 x 1, la rehabilitación vial y el proyecto de la avenida Ambalá desde la calle 103 hasta el sector del País en conjunto con la Gobernación.

“Hay una infraestructura que no se ve, pero que se siente, es la social”: alcaldesa de Ibagué

Manifestó que seguirá la apuesta en materia social para seguir transformando la vida de los ibaguereños en situaciones sociales complejas en los sectores vulnerables.

“Son esos proyectos que transforman vidas del habitante de calle, del adulto mayor, de los niños con los comedores pan de vida, de los jóvenes que hemos rehabilitado en Casa Victoria y preparar la familia ante el consuno de alucinógenos, la guardería nocturna, la escuela de talentos y el deporte”, destacó.

Finalmente, anunció que se seguirá trabajando con la estrategia minga al parque con el fin de recuperar los espacios deportivos y creativos de los barrios de la mano con los lideres comunales, los soldados de Ibagué Limpia y funcionarios de Infibagué.