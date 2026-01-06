Alcaldía entregará Patrulla Animal en la UBA de Bucaramanga

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga anunció la entrega de la Patrulla Animal, una estrategia operativa para reforzar la atención de casos de maltrato y riesgo que involucren animales domésticos y fauna silvestre.

El anuncio se hizo durante una visita del alcalde, Cristian Portilla, a la Unidad de Bienestar Animal (UBA), donde revisó de primera mano las condiciones de funcionamiento del lugar y las adecuaciones pendientes.

La visita coincidió con los resultados del empalme, socializados el pasado 29 de diciembre.

Allí se detectó que no habían iniciado los procesos de contratación del personal que debía estar vinculado desde el 1 de enero de 2026, pese a que las vigencias futuras ya estaban aprobadas. La alerta, según el alcalde, el riesgo de una interrupción en la atención.

Tras la revisión, la administración informó que los procesos comenzaron a destrabarse. De las once personas requeridas para la operación de la UBA, cinco ya estaban contratadas, cuatro más en trámite y dos debían quedar vinculadas antes del cierre de diciembre, para garantizar continuidad desde el primer día del año.

Portilla, también anticipó que buscará coordinar con los municipios del área metropolitana para que la UBA funcione como una unidad de alcance regional, con inversión compartida, teniendo en cuenta que actualmente recibe animales provenientes de otros municipios.