Protección Animal de Cundinamarca atenderá a perros sin hogar del embalse del Neusa tras denuncia

Bogotá D. C.

Tras la denuncia hecha en Caracol Radio por una rescatista, que aseguró que en el Embalse del Neusa hay, al menos, 17 perros ferales sin esterilizar, que viven en condiciones vulnerables y que “llevan años” reproduciéndose, el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBCA) respondió que está implementando estrategias para captar a estos animales y atenderlos.

El gerente del IPYBCA, Juan Guillermo Rubio, dijo a Caracol Radio que instalaron un corral donde pretenden capturar a los perros para vigilar su comportamiento antes de esterilizarlos.

“El corral está construido desde la primera semana de octubre y se ha estado cebándolos y atrayéndolos (...) se les ha garantizado la alimentación para que ellos puedan estar eh pues en óptimas condiciones de salud (...) Nosotros ya estamos próximos a ir a hacer la captura de estos perritos, poderlos evaluar por comportamiento y revisar qué podemos hacer con ellos”, asegura.

Rubio añade que la captura de estos animales es un proceso muy complejo y que en Colombia existen vacíos legales e investigativos acerca del manejo de los perros en condición de abandono, de los cuales, asegura, han esterilizado y recogido a algunos en el departamento.

Puntualmente, en el caso de los perros sin hogar en el embalse del Neusa, Rubio indica que el proceso de captura de “la mamá de esos perritos ha sido tremendo. A ese animal lo ha intentado coger los mismos vigilantes, han ido personas rescatistas, pero ese animal ya no se deja ver ni a metros”.

De acuerdo con el gerente, este hecho se repite con los otros perros sin hogar que hay en el embalse, que en su mayoría, no han podido ser capturados. Esto coincide con las respuestas que dice haber recibido la rescatista por parte de las autoridades al denunciar la situación de estos animales.

No obstante, la denunciante dice que, en una ocasión, cuando se pusieron en la tarea de capturar a los perros de la camada, consiguieron hacerlo con uno de ellos, por lo que afirma que “es cuestión de voluntad la razón por la cual (el IPYBCA) no lo ha hecho”.

Además, dice que estuvo en el embalse a finales de octubre y que el corral que habría instalado “solo es una jaula gigante y ni siquiera la han armado, la dejaron tirada allá”.

A inicios de diciembre

Sin embargo, Rubio estima que, a inicios de diciembre, avanzarán con las capturas de los animales: "la idea es poderlos coger, mirar por comportamiento cómo reaccionan y tratar de buscarles un hogar, o mirar a dónde los reubicamos, a qué fundación o cómo los podemos ubicar en algún santuario o en algún tipo de refugio donde puedan estar".

Por otro lado, Rubio compartió que no pueden utilizar dardos anestésicos porque mientras aplica el efecto puede que los animales se asusten y huyan, lo que alertaría a los demás perros.