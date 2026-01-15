Bucaramanga estrena patrulla animal para atender casos de maltrato y abandono

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga puso en funcionamiento una nueva patrulla animal, un vehículo especializado para la atención de casos de maltrato, abandono y vulnerabilidad de animales en la ciudad. La inversión, cercana a los 500 millones de pesos, busca fortalecer la protección y el bienestar animal en los distintos sectores del municipio.

Según explicó el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, en Caracol Radio, el automotor cuenta con equipamiento técnico adecuado para el traslado digno de los animales hacia la Unidad de Bienestar Animal y fue entregado oficialmente a la Policía Nacional, entidad que estará a cargo de su operación.

“El vehículo va a transportar a cualquier animal que se encuentre en estado de vulnerabilidad, de maltrato o de abandono”, señaló el mandatario, al tiempo que destacó que esta herramienta permitirá mejorar la respuesta institucional frente a este tipo de situaciones, evitando prácticas inadecuadas de traslado que, según comentó, se realizaban anteriormente.

Lea también: Así quedó el horario de rumba en Bucaramanga: discotecas tendrán una hora menos

La patrulla recorrerá parques, barrios, comunas y vías principales, atendiendo los llamados de la comunidad relacionados con posibles casos de maltrato. Operará de manera permanente, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los ciudadanos podrán reportar cualquier caso de maltrato a través de la línea 123 de la Policía Nacional, desde donde se activará el despacho del vehículo para atender la situación en el lugar de los hechos.

Cristian Portilla, recordó que el maltrato animal es un delito contemplado en la ley colombiana y que quienes incurran en este tipo de conductas pueden ser judicializados y sancionados. “Los animales no se maltratan. Si no los pueden tener en correctas condiciones, entréguenselos a alguien que sí los quiera”, enfatizó.

Podría interesarle: En Bucaramanga retoman operativos de seguridad: dos ciudadanos extranjeros serán expulsados

Desde la Alcaldía de Bucaramanga, hacen un llamado a la corresponsabilidad ciudadana y reiteraron que la Policía Nacional, los jueces y las inspecciones de policía estarán atentos para garantizar la protección y defensa de los animales en Bucaramanga, advirtiendo que cualquier caso comprobado de maltrato será sancionado conforme a la ley.