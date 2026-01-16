SuperSociedades pone bajo control al Deportivo Pereira por crítica situación financiera

Deportivo Pereira llegó al punto máximo de control descrito por la ley por parte de la Superintendencia de Sociedades después de un mal manejo de su gestión que evidenció debilidades relevantes en su funcionamiento administrativo, contable y de orden jurídico.

¿Qué pasará con los jugadores del Pereira?

La entidad de control adoptó la medida para proteger la estabilidad de la empresa, así como los intereses de los distintos individuos que se relacionan con el club, como los jugadores, empleados y empresas que les brindan bienes necesarios para la operación general del mismo. Todo esto con el fin de corregir fallas, mejorar la transparencia de la información financiera y prevenir un deterioro mayor, según explicó Billy Escobar, superintendente de Sociedades.

¿El Gobierno tiene intervenido al Deportivo Pereira?

Con esta medida, la Superintendencia adquiere distintas facultades para intervenir en la gestión administrativa del club. Entre ellas, impartir órdenes, exigir planes de mejoramiento, autorizar o restringir operaciones y hacer un seguimiento continuo a las decisiones que tomen los administradores del club.

Eso sí, esta medida de control no afectará directamente el funcionamiento deportivo del equipo, pero sí representa un llamado de atención sobre la gestión fuera de la cancha, ya que varios clubes del fútbol profesional colombiano enfrentan dificultades financieras y retos en su Gobierno.

La Superintendencia de Sociedades reiteró que el sometimiento a control del Deportivo Pereira F.C. S.A. apunta a restablecer la forma en la que funcionan los procesos según lo planeado y a la sostenibilidad financiera del club, apuntando a preservar el orden público económico. La decisión puede acudir a recursos legales, como la reposición o apelación, y marca un nuevo capítulo en la supervisión del fútbol nacional.