Superintendencia de Sociedades impuso millonaria multa contra el presidente del Deportivo Pereira

En la mañana de este lunes 15 de diciembre, la Superintendencia de Sociedades emitió un comunicado en el que anuncia la millonaria multa impuesta contra Álvaro de Jesús López, presidente del Deportivo Pereira, por "desatender las órdenes impartidas por esta autoridad“.

Entre dichas órdenes destacaba la prohibición de votar "en decisiones relacionadas con su propia gestión" y la abstención de "reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de trece (13) jugadores que no pertenecían a la sociedad", es decir al cuadro matecaña.

Lo anterior, según detalló el ente encargado, atenta contra el “estándar de conducta del buen hombre de negocios” y en dicho sentido deja una sensación de “desconfianza” respecto a la información financiera proporcionada por el club.

Es por todo esto que López, en calidad de representante legal del Deportivo Pereira, deberá pagar una multa de 100 millones de pesos, aunque tendrá la posibilidad de defenderse “mediante los recursos de ley dentro del término correspondiente”.

Comunicado de la Superintendencia con la multa impuesta contra Álvaro López, presidente del Pereira

“La Superintendencia de Sociedades impuso una multa por valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000), al señor Álvaro de Jesús López Bedoya, en calidad de representante legal del Deportivo Pereira F.C. S.A., por desatender las órdenes impartidas por esta autoridad. Entre ellas, la instrucción de abstenerse de reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de trece (13) jugadores que no pertenecían a la sociedad, registrados a 31 de diciembre de 2022 por $9.573.247.868, y la prohibición de participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión", empieza el comunicado.

“El incumplimiento de estas órdenes evidencia que el investigado actuó apartado del estándar de conducta del buen hombre de negocios y de manera desatenta frente a las directrices de esta Superintendencia y a la ley. Tales actuaciones afectan la confianza de los usuarios en la información financiera, comprometen la transparencia y restan veracidad a los estados financieros que debe presentar la sociedad”, continúa.

“El investigado podrá ejercer su derecho de defensa mediante los recursos de ley dentro del término correspondiente. La Superintendencia de Sociedades reiteró que seguirá trabajando para garantizar el pronto y debido trámite de las actuaciones administrativas sometidas a su conocimiento y fortalecer la transparencia empresarial en el país”, concluye.