FIFA toma fuerte determinación con Deportivo Pereira: Así se verá afectado el equipo

Día de malas noticias para el Deportivo Pereira. La FIFA le notificó al club que fue sancionado y no podrá inscribir a sus jugadores para competiciones nacionales e internacionales, hasta que no paguen la deuda que tienen con el exdelantero de la institución, Gonzalo Lencina, quien milita actualmente en Tolima.

“Parece que, a pesar de la decisión, Pereira (el Demandado) aún no ha cumplido con sus obligaciones financieras con Gonzalo Lencina. En este sentido, deseamos informar a las partes que la FIFA ha implementado una prohibición de registrar nuevos jugadores a nivel internacional y nacional. La prohibición de registro permanecerá activa hasta que se pague el monto adeudado y por una duración máxima de hasta tres periodos de registro completos y consecutivos“, se lee en el comunicado.

Le puede interesar: Dudamel criticó a los jugadores del Pereira, tras caer con Once Caldas: “Nos falta creérnosla más”

En ese orden de ideas, el club deberá pagar lo reclamado por el delantero argentino, quien sufrió una grave lesión en el equipo Matecaña en 2024 y para 2025 quedó libre, firmando por Tolima. De no adeudar la cifra que es desconocida, en el periodo de inscripción de jugadores de entre diciembre y enero de 2026; el de mitad de año en 2026 y el que va de diciembre a enero de 2027.

La sanción de FIFA a @DeporPereiraFC 🟡🔴 de no poder inscribir jugadores para sus competiciones, es hasta tanto no pague la deuda con Gonzalo Lencina.



Adicionalmente, ante el incumplimiento salarial, el equipo considera, incluso, no presentarse en el partido ante Boyacá Chicó. — Mauricio Gómez Buriticá (@elmago_b) September 17, 2025

Pereira, en medio de crisis de pago de nóminas

Además de la sanción, el club tiene un incumplimiento salarial con la plantilla que supera el mes y medio. Incluso, los jugadores se plantean no presentarse al próximo juego del equipo, que será ante Boyacá Chicó.

Lea también: Así fue la tensa discusión entre Rafael Dudamel y un periodista, tras la derrota del Pereira en Liga

“Por más de que uno no quiera que esa afecte, te llega a la cabeza. Tratamos de solventarlo de la mejor manera, pero es insostenible. Uno en lo deportivo nunca va a tener excusas, pero la energía y todo lo que se transmite desde afuera, te llega”, dijo recientemente Carlos Darqin Quintero, referente del plantel.

Todo este contexto se presenta mientras desde Venezuela suena el nombre de Rafael Dudamel para que se vuelva a hacer cargo de la selección de ese país, tras la dura eliminación de la Vinotinto del Mundial 2026.