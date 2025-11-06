Mintrabajo abre investigación para sancionar al deportivo Pereira por incumplir suspensión de actividades

Deportivo Pereira no jugará más en Liga Colombiana por orden del Ministerio del Trabajo: esto pasó / Colprensa

El Ministerio del Trabajo inició una investigación con fines sancionatorios contra el Club Deportivo Pereira por incumplir la suspensión de actividades ordenada previamente

Esta acción se suma a las deudas acumuladas por el club en salarios y de aportes a seguridad social a sus trabajadores.

“Se confirma que el equipo programó, e incluso estaría realizando, entrenamientos y un partido oficial este viernes 7 de noviembre contra el Deportivo Independiente Medellín, en abierto desafío a la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad”, indicó Andrés Piedrahita Gutiérrez, director territorial en Risaralda del Ministerio de Trabajo.

Durante el desarrollo de la investigación, se exige que se mantenga el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, sin importar su tipo de contratación, y se continúen pagando los salarios sin ningún tipo de descuento.