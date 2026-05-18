Fenómeno de El Niño: Gobierno anuncia inversión para proteger producción de alimentos

Fenomeno de El Niño: El río Cauca a su paso por la ciudad de Popayán capital del departamento del Cauca. Foto: Colprensa( Thot )

Ante las alertas por una posible llegada de un fenómeno de El Niño de alta intensidad en Colombia, el Ministerio de Agricultura anunció un plan de choque con inversiones superiores a los 146 mil millones de pesos para preveer e intentar frenar afectaciones en cultivos, escasez de agua y pérdidas en la producción de alimentos.

La alerta surge luego del último informe entregado por el ministerio de Ambiente, IDEAM, la DIMAR y la UNGRD que advierten señales de transición hacia un fenómeno de El Niño para este trimentre, con un 96% de consolidadción del mismo para finales del año y comienzos de 2027.

Aunque actualmente el país se mantiene en su medida en condiciones habituales, las autoridades buscan anticiparse a un posible escenario de menos lluvias y mayores temperaturas, que históricamente han generado pérdidas millonarias en el sector agropecuario y afectaciones en el suministro de agua y alimentos.

Según el Ministerio, el sector rural concentra cerca del 82 % de las pérdidas ocasionadas por eventos de sequía, por lo que una de las principales preocupaciones es evitar impactos sobre cultivos, ganado y precios de productos básicos en distintas regiones del país.

Fertilizantes, almacenamiento de agua y apoyo a productores

De acuerdo con el ministerio, parte de los recursos serán destinados a subsidios para fertilizantes, sistemas de cosecha y almacenamiento de agua, soluciones de riego y apoyo para productores de los 421 municipios del país.

Además, el plan también contempla apoyo a estrategias de resiliencia agropecuaria, acceso a bioinsumos y medidas para reducir los efectos que podría generar una nueva temporada seca sobre la seguridad alimentaria del país.

Gobierno activará monitoreo por riesgo de sequías en varias regiones

Confirmaron además la creación de un Puesto de Mando Unificado sectorial regional para monitorear el comportamiento climático y coordinar acciones frente a posibles emergencias agroclimáticas.

En conjunto con el ICA y Agrosavia, se implementarán alertas tempranas y campañas informativas para orientar a campesinos y productores sobre manejo del agua, control sanitario y prevención de pérdidas en la producción de alimentos.

En ese sentido, las autoridades hicieron un llamado a alcaldes, gobernadores y productores a prepararse desde ahora ante posibles impactos por sequías y altas temperaturas, mientras avanzan los monitoreos sobre la evolución del fenómeno climático en Colombia