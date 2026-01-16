¿Quién es el padre Cirilo, nuevo facilitador de paz con bandas criminales en Barranquilla?

Luego de la polémica suscitada por el posible traslado de lideres de bandas criminales de Barranquilla a centros carcelarios de esta ciudad, el presidente Gustavo Petro anunció la designación del padre Cyrillus Swinne como nuevo facilitador de paz en los diálogos que adelanta el Gobierno nacional con los líderes de estas estructuras.

¿Quién es el padre Cirilo?

Se trata de un sacerdote de origen holandés, reconocido por su trabajo social en los barrios del suroccidente de la ciudad, especialmente en el sector de La Paz, donde ha acompañado a comunidades vulnerables durante años.

La designación hace parte de la estrategia de paz urbana impulsada por el gobierno, que combina acciones de diálogo con operaciones de control y represión del crimen organizado.

El jefe de Estado destacó la trayectoria social del nuevo mediador y su cercanía con las comunidades más pobres de la ciudad.

“La persona que seguirá en esta mediación es el padre Cirilo, una persona a la que respeto mucho por su solidaridad con la gente pobre de Barranquilla y su juventud”, dijo el presidente Petro.

Reuniones por el traslado de cabecillas

En el marco de este proceso, Caracol Radio conoció que Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, se encuentra reunido con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, para analizar el posible traslado de varios cabecillas de bandas criminales recluidos en cárceles de Barranquilla.

Entre los nombres que se evalúan están Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, líder de Los Costeños; Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes; y Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’, de los Rastrojos Costeños.

Traslados suspendidos por riesgos a la seguridad

El presidente Petro explicó que la decisión de trasladar a estos jefes criminales fue suspendida, al considerar que podría poner en riesgo la tranquilidad de la ciudadanía barranquillera.

“Reconocemos que el proceso de desactivación de bandas, a través del diálogo que impulsa el Gobierno nacional en forma paralela a su represión, ha logrado una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla. Pero el proceso debe avanzar y decisiones de los jefes de estas bandas detenidos ponen en peligro la tranquilidad ciudadana”, afirmó el mandatario.

Petro añadió que los traslados no se reanudarán hasta que exista un mayor compromiso con la paz por parte de estas estructuras criminales.