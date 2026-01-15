Presidente Gustavo Petro anunció reducción en el precio de la gasolina

El presidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos del exmandatario Álvaro Uribe y la senadora María Fernanda Cabal por la deuda del país, y defendió el crédito que solicitó para cubrir con las obligaciones.

El jefe de Estado ratificó que ha sido para cumplir con las obligaciones que dejó Iván Duque y, además, anunció que, como han logrado saldar por completo la obligación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en Colombia, comenzarán a bajar el precio de la gasolina en el país.

"Porque ya pagamos la deuda del FEPEC y, porque se apreció el peso colombiano frente al dólar, entonces le aviso a usted y al país, que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina“, dijo.

De esta manera, el presidente Petro anunció que en los próximos días comenzarán a disminuir el precio de la gasolina, gracias también a la valoración del peso colombiano en comparación del dólar, que fue en lo que adquirieron el crédito.

¿Qué más dijo el presidente?

El presidente aseguró que, a diferencia de otros gobiernos, no se endeudaron para aumentar el gasto, sino para pagarle las deudas que le dejaron a la nación, pero que gracias a crédito que tomaron, y a la valorización del peso colombiano sobre el dólar, pudieron pagar esta deuda del FEPC, y por eso comenzará a disminuir el precio de la gasolina en Colombia.

Además, aclaró que la deuda que tomaron al 5.9% en dólares, permitió también bajar las cuotas de pago de las deudas de los próximos gobiernos “para hacerla más pagadera, contrario que hizo (..) Duque”.

“Esto lo hacen todos los gobiernos responsables, pagar deudas caras y de corto plazo con deudas más baratas y de largo plazo. Le llaman en inglés “roll over”, y usted también lo hizo y es responsable hacerlo", reiteró el presidente.