Ejército destruye vehículos cargados con explosivos en La Guajira

Tropas del Ejército Nacional destruyeron de manera controlada dos vehículos cargados con explosivos que habían sido abandonados en el departamento de La Guajira por presuntos integrantes de las autodefensas de la Sierra Nevada. La acción evitó posibles atentados terroristas contra la población.

La Décima Brigada del Ejército informó que, los automotores fueron dejados por miembros del frente Javier Cáceres, perteneciente a las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Los vehículos estaban ubicados en zona rural del municipio de Dibulla y, de acuerdo con las autoridades, habrían sido acondicionados para ejecutar acciones terroristas.

Las labores de verificación y destrucción del material explosivo se realizaron bajo estrictos protocolos de seguridad, con el fin de prevenir riesgos para los habitantes del sector. El Ejército destacó que esta operación hace parte de una estrategia para neutralizar las capacidades logísticas y ofensivas de este grupo armado ilegal.

Sigue el despliegue contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra

De manera paralela, continúa el despliegue de tropas en diferentes puntos del departamento, en desarrollo de operaciones ofensivas contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Las acciones militares se intensificaron tras los combates registrados en las últimas horas en zonas estratégicas de La Guajira.

Las autoridades mantienen la búsqueda de alias “Nain”, señalado como cabecilla de esta estructura criminal. Por información que permita su captura se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos, ya que es considerado presunto responsable de la masacre de cinco jóvenes ocurrida recientemente en el municipio de Maicao, hecho que conmocionó a la región.