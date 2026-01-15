Delegado Pineda aclara que jefes de bandas en Barranquilla permanecerán presos durante los diálogos
Camilo Pineda, Delegado Nacional del Gobierno Nacional para los diálogos de sometimiento a la justicia con estructuras criminales en Barranquilla y el Atlántico, aseguró que los cabecillas seguirán recluidos en la cárcel El Bosque.
