6AM W6AM W

Justicia

Delegado Pineda aclara que jefes de bandas en Barranquilla permanecerán presos durante los diálogos

Camilo Pineda, Delegado Nacional del Gobierno Nacional para los diálogos de sometimiento a la justicia con estructuras criminales en Barranquilla y el Atlántico, aseguró que los cabecillas seguirán recluidos en la cárcel El Bosque.

Delegado Pineda aclara que jefes de bandas en Barranquilla permanecerán presos durante los diálogos

Delegado Pineda aclara que jefes de bandas en Barranquilla permanecerán presos durante los diálogos

18:22

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Venezuela deportó a alias ‘Castor’, máximo jefe de ‘Los Costeños’

En desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad