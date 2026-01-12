Polémica por traslados de cabecillas a cárceles de Barranquilla: esto dicen senadores y gremios

El posible traslado de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, Digno Palomino y otros reconocidos delincuentes de alto perfil a cárceles de Barranquilla sigue generando reacciones.

El senador Carlos Meisel, a través de su cuenta de X, cuestionó duramente la decisión del Gobierno nacional y aseguró que se trata de una muestra del abandono al Caribe. “De tantas necesidades que tenemos, se le suma el retorno de actores peligrosos a nuestras tierras sin ningún logro concreto de su mal llamado proceso de ‘Paz Total’”, expresó.

En el mismo sentido se pronunció el senador Mauricio Gómez, quien afirmó que mientras Barranquilla invierte recursos y esfuerzos para debilitar las estructuras criminales, el Gobierno estaría trasladándolas “al corazón de la ciudad”.

Según el congresista, esta decisión desconoce a las víctimas y sabotea el trabajo adelantado por el Distrito. Gómez manifestó su respaldo al alcalde Alejandro Char y señaló que “la historia juzgará quién defendió a la gente y quién protegió a los delincuentes”.

La posición de los gremios y comerciantes

Desde los gremios, el presidente de Undeco, Orlando Jiménez, aseguró que el sector comercial observa con atención las decisiones que se están tomando frente a la inseguridad y la extorsión que afectan a Barranquilla, el área metropolitana y parte del Atlántico.

Indicó que “cualquier iniciativa que contribuya a frenar la extorsión contra micro y pequeños comerciantes será bienvenida, siempre y cuando se ejecute bajo parámetros institucionales y legales”.

Jiménez también recordó que este gremio ha sido uno de los más golpeados en los últimos años, con cierres de negocios, amenazas, atentados, desplazamientos y afectaciones a la salud física y mental de los comerciantes.

Si bien reconoció los esfuerzos de las autoridades distritales, departamentales y nacionales, como el fortalecimiento del Gaula, el aumento del pie de fuerza y las capturas realizadas, señaló que aún persiste una fuerte presión extorsiva ejercida incluso por delincuencia común.

Reunión extraordinaria

En medio de este panorama, la Alcaldía de Barranquilla convocó una reunión extraordinaria con entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, el gobernador del Atlántico y el Ministerio Público, con el fin de analizar el impacto del posible traslado de cabecillas criminales a cárceles de la ciudad.

El objetivo del encuentro será exigir decisiones responsables y concertadas al Gobierno nacional y evaluar las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, especialmente en un contexto en el que Barranquilla busca consolidar avances contra la criminalidad y ofrecer tranquilidad a comerciantes y ciudadanos.