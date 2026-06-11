Creación de nueva Policía Metropolitana reabre discusión sobre la tasa de seguridad en Soledad

La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, elevó un nuevo llamado al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, para que los recursos provenientes de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana que aporta el municipio, cercanos a los $12 mil millones anuales, sean destinados de manera directa al fortalecimiento de la recién creada Policía Metropolitana de Soledad y Malambo.

El debate volvió a tomar fuerza luego de que Sandoval recordara que los recursos de la tasa de seguridad fueron pignorados por 10 años y que, según la mandataria, Soledad no ha tenido participación en las decisiones sobre esos fondos.

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“Hago un llamado al señor gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, para que adelante las gestiones administrativas que correspondan y que los recursos de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana que pagamos todos los soledeños, y que fueron pignorados sin nuestra autorización, regresen a Soledad en su totalidad y, de manera real y efectiva, hagan parte de los recursos operativos”, expresó la mandataria.

¿Qué respondió el gobernador Verano?

El mandatario departamental aseguró que la puesta en marcha de la nueva estructura policial para los municipios de Soledad y Malambo deberá analizarse a la luz de las normas que regulen su funcionamiento, especialmente en lo relacionado con la financiación de sus operaciones.

Su respuesta se produjo luego de que la alcaldesa planteara la posibilidad de que los recursos provenientes de la tasa de seguridad sean destinados al fortalecimiento de la nueva Policía Metropolitana.

Frente a esta solicitud, Verano explicó que los recursos de la tasa de seguridad actualmente son administrados por el Área Metropolitana de Barranquilla y señaló que el presupuesto disponible es limitado.

“La tasa de seguridad de la Mebar la maneja el Área Metropolitana de Barranquilla. Los recursos son finitos. No existen más recursos. Si hubiera más recursos, evidentemente podrían repartirse más recursos. Pero si los recursos son los mismos, tendría que haber una redistribución”, manifestó el gobernador.

Verano agregó que cualquier decisión sobre el destino de estos fondos deberá evaluarse dentro del marco normativo que establezca la nueva estructura policial para Soledad y Malambo, con el fin de determinar cómo se financiarán sus operaciones y cuáles serán las fuentes de recursos disponibles.