Prorrogan por un año el principio de oportunidad concedido a Day Vásquez: esto se sabe

La Fiscalía habría legalizado a Days Vásquez la fortuna ilegal que hoy tiene en juicio a Nicolás Petro. En la foto Days Vásquez y de fondo el búnker de la Fiscalía

Un juez de Barranquilla ordenó la prórroga por un año el principio de oportunidad concedido a Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro. Esto tras una solicitud de la Fiscalía debido a que inicialmente le fue concedido la medida por dos años.

El ente investigador sostuvo que el próximo 2 de febrero de 2026 se vencería dicha medida y aún no se ha terminado el objeto principal de la colaboración.

El Juez ordenó que se mantengan las condiciones, compromisos y efectos que fueron concedidos y legalizados por parte de otro juzgado de Barranquilla el 2 de febrero de 2024.

Nicolás Petro será escuchado

En fallo del 13 de enero se resolvió que el Juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla es el competente para tramitar la audiencia de control y revocatoria del principio de oportunidad concedido a Day Vásquez.

En la audiencia realizada el 15 de diciembre de 2025, la Fiscal Lucy Laborde había indicado que no se debe aceptar una solicitud del abogado de Nicolás Petro por no tener legitimidad en dicho caso debido a que el delito de violación de datos personales por la cual es víctima Laura Ojeda fue excluido del principio de oportunidad otorgado a Day Vásquez.