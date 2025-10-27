ATENCIÓN: Capturan a alias El Viejo, intermediario de quienes dieron la orden de asesinar a Miguel Uribe

La acción investigativa orientada por la Fiscalía General de la Nación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permitió identificar y ubicar a Simeón Pérez Marroquín, alias El viejo, quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 julio, en el occidente de Bogotá.

Unidades de la Policía Nacional lo capturaron en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras, Meta.

En las próximas horas una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Esta captura es de vital importancia para las autoridades que se acercan cada vez mas a quienes dieron la orden de acabar con la vida del congresista.

Así va el caso: 9 capturas

El político del Centro Democrático murió el pasado 11 de agosto, luego de que el 7 de junio sufriera un atentado armado en el parque El Golfito, de Bogotá, que lo dejó herido de gravedad.

A este punto, han sido judicializados: el menor sicario conocido con el alias de ‘Tianz’, Elder José Arteaga, Katerine Martínez, Carlos Eduardo Mora, William Fernando González, Cristian Camilo González, Harold Barragán, Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño y ahora Simeón Pérez Marroquín, alias El viejo.

De ese grupo, ya hay dos condenas y un llamado a juicio.

