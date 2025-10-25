Familia de Miguel Uribe rechaza amenazas de muerte que recibió un fiscal que investiga el magnicidio

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, su familia y la firma Víctor Mosquera Marín Abogados rechazan de manera categórica cualquier tipo de amenaza, persecución o acto de hostigamiento dirigido contra los fiscales y funcionarios judiciales que adelantan la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

“Expresamos nuestro más profundo reconocimiento y gratitud a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes por su labor rigurosa, técnica y valiente, que ha permitido la captura y judicialización de ocho personas, identificadas como autores materiales de este crimen que ha conmocionado a la sociedad colombiana", se lee en el pronunciamiento dado a conocer luego de que el ente acusador denunciara intimidaciones a uno de sus funcionarios.

Leer: Amenazan de muerte a fiscal que investiga el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: confirma Fiscalía

“Reitero mi plena confianza en las instituciones del Estado y en la independencia del sistema judicial colombiano, pilares del Estado Social de Derecho. Ninguna amenaza o intento de presión podrá desviar la búsqueda de verdad y justicia frente al magnicidio de mi hijo Miguel Uribe Turbay”, aseguró el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño.

Las amenazas contra fiscal que investiga el crimen de Miguel Uribe

La noche del viernes 24 de octubre, la Fiscalía General de la Nación confirmó que uno de los fiscales que hace parte del equipo que investiga el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, recibió amenazas de muerte.

“Durante la última semana, uno de los fiscales que hace parte del grupo que orienta la investigación por el magnicidio al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ha recibido amenazas de muerte que estarían relacionadas con el trabajo que realiza en el caso en mención”, señaló el ente acusador.

Leer: Fiscalía judicializó a alias ‘El Caleño’ señalado de convencer al sicario que asesinó a Miguel Uribe

El ente acusador informó que “tiene evidencias que dan cuenta de la veracidad y alcance de las intimidaciones dirigidas al funcionario”. Por lo anterior, además de “poner en marcha actividades investigativas para dar con los responsables, dispuso de las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad y ejercicio profesional del fiscal”.