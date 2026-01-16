Joven exmilitar cordobés de 24 años muere en combates en Ucrania: conmoción en Lorica

Montería

La noticia del fallecimiento de William Rivas Hernández, un joven de 24 años natural del corregimiento La Subida, en el municipio de Lorica (Córdoba), ha sumido en profundo dolor a su comunidad.

El exmilitar colombiano perdió la vida el pasado 15 de enero mientras participaba en los enfrentamientos armados entre Ucrania y Rusia.

Rivas había cumplido previamente su servicio militar en Colombia antes de tomar la decisión de viajar voluntariamente a Europa. De acuerdo con versiones de su entorno cercano en Ucrania, el joven firmó un contrato que establecía una permanencia en el conflicto y que incluía una remuneración económica significativa como incentivo para su participación.

Esta determinación lo llevó a involucrarse directamente en las operaciones militares que se desarrollan en territorio ucraniano desde hace varios años. El impacto de su muerte se siente con especial intensidad en La Subida y en todo Lorica, donde vecinos y conocidos expresan su pesar y recuerdan al joven con gran afecto.

Tristeza y solidaridad en Lorica

Las muestras de solidaridad y tristeza se han multiplicado en la localidad desde que la información comenzó a circular, reflejando el vínculo estrecho que mantenía con su entorno.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles específicos sobre las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento. La familia del joven aguarda con angustia la comunicación oficial que permita conocer los pasos a seguir, particularmente en lo relacionado con la posible repatriación del cuerpo o las decisiones finales sobre su disposición.

El caso de William Rivas Hernández es uno más en el creciente número de colombianos que, motivados por diversas razones, han optado por sumarse al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Su partida prematura deja un vacío significativo en su comunidad natal y deja la reflexión sobre las consecuencias humanas que este enfrentamiento armado continúa generando en distintas regiones del país y del mundo.