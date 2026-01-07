“Es una guerra prisionera”: relato de un colombiano sobre conflicto tecnológico y letal en Ucrania

Enerlin Osten, un exsoldado profesional colombiano, regresó a Colombia después de siete meses en Ucrania, donde se unió a las fuerzas de combate con la promesa de una mejor vida económica. Sin embargo, su experiencia se convirtió en una pesadilla, marcada por el incumplimiento de promesas, la precariedad y la constante amenaza de muerte. Osten, de ascendencia turca por parte de su padre, quien llegó a Colombia hace unos 50 años huyendo de una guerra, relata cómo la ilusión de ganar en euros se desvaneció rápidamente.

