6AM6AM

Programas

“Es una guerra prisionera”: relato de un colombiano sobre conflicto tecnológico y letal en Ucrania

La verdad de Ucrania contada por el excombatiente colombiano, Enerlin Osten: “Allá muchos colombianos han perdido la vida” en una guerra de alta tecnología.

Ataque con misil en Kiev, Ucrania. (Photo by Maksym Kishka/Frontliner/Getty Images)

Ataque con misil en Kiev, Ucrania. (Photo by Maksym Kishka/Frontliner/Getty Images) / Maksym Kishka/Frontliner

Enerlin Osten, un exsoldado profesional colombiano, regresó a Colombia después de siete meses en Ucrania, donde se unió a las fuerzas de combate con la promesa de una mejor vida económica. Sin embargo, su experiencia se convirtió en una pesadilla, marcada por el incumplimiento de promesas, la precariedad y la constante amenaza de muerte. Osten, de ascendencia turca por parte de su padre, quien llegó a Colombia hace unos 50 años huyendo de una guerra, relata cómo la ilusión de ganar en euros se desvaneció rápidamente.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad