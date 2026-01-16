Tragedia en Ayapel: Joven minero muere sepultado tras derrumbe en zona rural de Las Delicias

Montería

En el corregimiento de Las Delicias, zona rural del municipio de Ayapel, departamento de Córdoba, un joven trabajador minero perdió la vida tras ser atrapado por un repentino derrumbe de tierra.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Duván Mazo, un oriundo de la región que se encontraba realizando sus labores habituales en un yacimiento minero cuando ocurrió el fatal incidente.

Según el testimonio de compañeros y testigos presentes en el lugar, el desplome de un barranco sorprendió a Mazo mientras trabajaba, sepultándolo bajo una gran cantidad de material terroso. A pesar de los esfuerzos inmediatos por auxiliarlo y liberarlo, el impacto del alud causó su fallecimiento de forma casi instantánea, sin que fuera posible salvarle la vida.

Las autoridades locales ya iniciaron las indagaciones correspondientes con el propósito de esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el siniestro. Los investigadores buscan determinar si el colapso del terreno fue provocado por factores climáticos, por la inestabilidad propia del suelo o por alguna otra condición del sitio.

Autoridades indagan otros puntos

Otro punto central de la investigación consiste en establecer si el lugar de trabajo contaba con las medidas mínimas de protección y seguridad para los mineros artesanales. De igual forma, se verifica la situación legal de la zona de extracción para confirmar si las actividades cumplían con los lineamientos establecidos por la normativa vigente.

La noticia ha generado profunda consternación entre los habitantes de Las Delicias y las familias que dependen de la minería como principal medio de subsistencia. Mientras los familiares de Duván Mazo esperan la entrega del cuerpo, la comunidad reclama mayor claridad sobre lo sucedido y expresa su dolor ante otra tragedia que enluta a la región.

En este sector del sur de Córdoba, la extracción minera representa una fuente esencial de ingresos, pero también una labor de alto riesgo que con frecuencia cobra vidas humanas.

Hasta el momento no se ha conocido pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía de Ayapel ni de las entidades encargadas de socorro y gestión del riesgo. El caso pone nuevamente en evidencia los peligros que enfrentan día a día los mineros artesanales en una zona donde la búsqueda de sustento económico sigue enfrentándose a condiciones de extrema vulnerabilidad.