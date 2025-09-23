“No es una guerra, es una carnicería”: soldado colombiano desertor en Ucrania

Bucaramanga

Un ex infante de marina colombiano viajó el 3 de junio con un grupo de 40 compañeros hacia Ucrania; aceptaron ir al frente de batalla bajo la promesa de ganar hasta $12 millones mensuales; la posibilidad de mejorar su calidad de vida, así fuese combatiendo en una guerra ajena terminó cuando se dieron cuenta que iban a ser usados como “carne de cañón”; sin medios para sostener el combate contra los drones y lo peor, sin recibir el pago que les ofrecieron.

El soldado, oriundo de Santander, accedió a contar la historia, pero con la condición de no revelar su identidad; dice que logró desertar, pero aun se encuentra a medio camino en la intención de regresar al país; de momento está “varado” en una ciudad de Polonia desde donde ha pedido ayuda en la embajada colombiana en esa nación europea.

Así comenzó la historia

El protagonista del relato cuenta que prestó en el servicio militar durante un año y medio en un batallón de la Infantería de Marina. Una vez, dejó las filas trabajó manejando un camión. “Sólo ganaba $880 mil trabajando de 5 de la tarde a 10 de la mañana”, explica.

Un día vio en Tik Tok la oferta de trabajo para militares en Ucrania. Se contactó con los reclutadores, 3 colombianos y un extranjero. Pactó las condiciones laborales y recibió los pasajes. Se embarcó en vuelos que hicieron la ruta Bogotá Panamá Estambul y la frontera con la región en conflicto.

Hasta el lugar de los combates llegaron en carro. Era un sector relativamente cerca de Zaporiyia en el Donetz. Estuvo en entrenamiento durante 20 días; “era lo básico, lo que habíamos aprendido en la instrucción básica en Colombia”, destaca.

“Fue una carnicería”

El ex infante de marina describe lo que vivió como una carnicería. Narra que les habían dicho que al frente de batalla iban a llevar un dispositivo para neutralizar los drones. Una vez llegaron al sitio de la misión, les quitaron esos aparatos.

Aparte de los drones, la otra gran amenaza en la guerra es el uso de los misiles, destaca el militar colombiano. Agrega que antes de salir del país les aseguraron que iban para una misión de sostenimiento de trincheras. Sin embargo, los llevaron a sostener el combate apenas a 60 metros de las tropas rusas.

Llegó un momento en que los colombianos de ese grupo se negaron a combatir porque no les pagaban. Entonces, fueron confinados sin armamento en un lugar. Pasaban los días que empezaron a sospechar que iban a ser víctimas de retaliaciones. Fue cuando decidieron desertar.

El escape

El grupo de 5 colombianos lograron juntar unos $3 millones; salieron a una carretera donde tomaron un taxi y luego un tren para llegar a la frontera con Polonia. En Zaporiyia, fueron detenidos y creyeron que iban a ser devueltos a las filas del ejército de Ucrania.

Pasaron varias horas antes de que una oficial aprobara la salida hacia Polonia.

Una vez en esa nación, se comunicaron con la embajada colombiana, pero no han lograron una ayuda concreta. Ahora el objetivo es regresar a Colombia. “Delataré a los reclutadores”, promete el ex infante de marina. Pide a quienes están pensando en irse a Ucrania que no lo hagan pues es un engaño; repite que es un carnicería y que a personas como él los tienen como “carne de cañón”.