Cortes de luz en Montería este domingo 18 de enero: vea la lista de los más de 170 barrios afectados

Montería se quedará sin luz por labores de la empresa Afinia.

Montería

Con el objetivo de mejorar la confiabilidad y la estabilidad del sistema eléctrico en la capital de Córdoba, Afinia, filial del Grupo EPM, anunció una jornada masiva de mantenimiento programado para este domingo 18 de enero.

Los trabajos, que incluyen la renovación de equipos en las subestaciones Pradera y Río Sinú, obligarán a la suspensión del servicio de energía en 13 circuitos y líneas, impactando a más de 170 sectores entre barrios, urbanizaciones y poblaciones rurales.

Horario de los trabajos

Según el reporte oficial de la compañía, las interrupciones se llevarán a cabo en el siguiente horario:

Inicio: 7:00 a. m.

7:00 a. m. Finalización: 4:00 p. m.

Sectores afectados por circuitos

A continuación, detallamos las zonas que estarán sin fluido eléctrico durante la jornada:

Circuito Pradera 1: La Pradera, Villa Rocío, El Alivio, Cundama, El Laguito, Villa Ana, La Unión, Urb. El Diamante, Damasco, San Cristóbal y Villa Jardín.

La Pradera, Villa Rocío, El Alivio, Cundama, El Laguito, Villa Ana, La Unión, Urb. El Diamante, Damasco, San Cristóbal y Villa Jardín. Circuito Pradera 2: Lacharme, Granada, Buenavista, Risaralda, Chuchurubí, Santa Clara, Colón, La Victoria, Chambacú, Obrero, Mercado Del Sur, Urb. Vista Hermosa y la Clínica Del Río.

Lacharme, Granada, Buenavista, Risaralda, Chuchurubí, Santa Clara, Colón, La Victoria, Chambacú, Obrero, Mercado Del Sur, Urb. Vista Hermosa y la Clínica Del Río. Circuito Pradera 3: Urbina, Pasatiempo, Costa De Oro, Pueblo Nuevo, El Coliseo, Los Álamos, San José, La Julia, El Edén, Hospital San Jerónimo, Conjunto Asturias, Clínica De Traumas y Colegio José María Córdoba.

Urbina, Pasatiempo, Costa De Oro, Pueblo Nuevo, El Coliseo, Los Álamos, San José, La Julia, El Edén, Hospital San Jerónimo, Conjunto Asturias, Clínica De Traumas y Colegio José María Córdoba. Circuito Pradera 4: Barrio Caribe y las poblaciones de Loma Grande, Las Pulgas, El Charcón, Besito Volao, Toledo, Los Pericos, La Granjita, El Cerrito, Las Mojarras, Palma De Vino y Las Palmas.

Barrio Caribe y las poblaciones de Loma Grande, Las Pulgas, El Charcón, Besito Volao, Toledo, Los Pericos, La Granjita, El Cerrito, Las Mojarras, Palma De Vino y Las Palmas. Circuito Pradera 5: 6 De Marzo, Granada, Buenavista, El Tendal, Urb. El Puente, Betancí, La Rivera, Nueva Holanda, Río De Janeiro, La Coquera, Simón Bolívar, Santa Fe, Brisas Del Sinú, La Palma, Urbina, Vista Alegre, Villa Nazareth, El Portal, Casa Finca, Nuevo Horizonte, Rancho Grande, El Níspero y Urb. Vallejo.

6 De Marzo, Granada, Buenavista, El Tendal, Urb. El Puente, Betancí, La Rivera, Nueva Holanda, Río De Janeiro, La Coquera, Simón Bolívar, Santa Fe, Brisas Del Sinú, La Palma, Urbina, Vista Alegre, Villa Nazareth, El Portal, Casa Finca, Nuevo Horizonte, Rancho Grande, El Níspero y Urb. Vallejo. Circuito Pradera 6: Boston, Miraflores, Urbina, Edmundo López II, Tacasuán, Urb. Altos de Alejandría, Pasatiempo, Coorvipol, Costa de Oro, Granada, 6 De Marzo, Edmundo López, Urb. Rosales de Tacasuán, Mercadito Del Sur, Buenavista, Urb. Samaria y P-5.

Boston, Miraflores, Urbina, Edmundo López II, Tacasuán, Urb. Altos de Alejandría, Pasatiempo, Coorvipol, Costa de Oro, Granada, 6 De Marzo, Edmundo López, Urb. Rosales de Tacasuán, Mercadito Del Sur, Buenavista, Urb. Samaria y P-5. Circuito Pradera 7: Cantaclaro, Urb. El Limonar, Urb. Bonanza, El Canal, Villa Rosario, Urb. Santa Elena III, El Portal De Navarra, 25 De Agosto, Nuevo Jerusalén, Los Corales, Villa Mery, Nuevo Belén, Nuevo Milenio y Mandala.

Zona Rural y Subestación Río Sinú

Línea 576 (Vía a Las Palomas): Tres Piedras, Las Palomas, Tres Palmas, San Isidro, San Anterito, Guateque, Nueva Lucía, La Florida, Santa Isabel, Santa Fe, La Esperanza, Moncholo, Los Corrales, Verdún, Hoyo Oscuro, Tres Puertas, El Congo, Déjame, León Arriba, La Poza, Punto Fijo, Corea, Apartada Maracayo, Los Gonzales, Nuevo Horizonte, Broquelito, Los Llantos, La Puente, Ya La Llevas, Ya La Ves, Maracayo, Ensenada De Hamaca y León Medio.

Tres Piedras, Las Palomas, Tres Palmas, San Isidro, San Anterito, Guateque, Nueva Lucía, La Florida, Santa Isabel, Santa Fe, La Esperanza, Moncholo, Los Corrales, Verdún, Hoyo Oscuro, Tres Puertas, El Congo, Déjame, León Arriba, La Poza, Punto Fijo, Corea, Apartada Maracayo, Los Gonzales, Nuevo Horizonte, Broquelito, Los Llantos, La Puente, Ya La Llevas, Ya La Ves, Maracayo, Ensenada De Hamaca y León Medio. Circuito Río Sinú 1: 2 De Septiembre, Los Araújos, Galilea, Urb. Villa Melisa, 6 De Marzo, Urb. La Gloria, Panzenú, P-5, El Prado, Urb. Sueño Real, Alfonso López, La Granja, Samaria, Urb. Guadalajara y Villa Margarita.

2 De Septiembre, Los Araújos, Galilea, Urb. Villa Melisa, 6 De Marzo, Urb. La Gloria, Panzenú, P-5, El Prado, Urb. Sueño Real, Alfonso López, La Granja, Samaria, Urb. Guadalajara y Villa Margarita. Circuito Río Sinú 2: Nueva Esperanza, Ranchitos, 1 De Mayo, Mogambo, Edmundo López I y II, Mogambito, El Paraíso, Las Colinas, La Esperanza, El Nogal, Villa Los Alpes, Santa Isabel, Villa Ana, Róbinson Pitalúa, Villa Jiménez, Las Acacias, Urb. Las Américas, Los Nogales, Vereda Tropical y Villa Soñada.

Nueva Esperanza, Ranchitos, 1 De Mayo, Mogambo, Edmundo López I y II, Mogambito, El Paraíso, Las Colinas, La Esperanza, El Nogal, Villa Los Alpes, Santa Isabel, Villa Ana, Róbinson Pitalúa, Villa Jiménez, Las Acacias, Urb. Las Américas, Los Nogales, Vereda Tropical y Villa Soñada. Circuito Río Sinú 3 (Poblaciones): Sierra Chiquita, Las Pavas, Loma Verde, San Rafael Arriba, Pueblo Seco, Nuevo Paraíso, Juanillo, Pueblo Palma, Jaraquiel, Martinica, Leticia, El Rincón De Las Viejas, Tenerife, Barro Prieto, El Balsal, Juana Julia, Pueblo Búho, Cedro Cocido, Guateque y Cocuelo.

Sierra Chiquita, Las Pavas, Loma Verde, San Rafael Arriba, Pueblo Seco, Nuevo Paraíso, Juanillo, Pueblo Palma, Jaraquiel, Martinica, Leticia, El Rincón De Las Viejas, Tenerife, Barro Prieto, El Balsal, Juana Julia, Pueblo Búho, Cedro Cocido, Guateque y Cocuelo. Circuito Río Sinú 4: Alfonso López, La Granja, Los Araújos, 2 De Septiembre, Villa Margarita, Las Colinas, Policarpa, Pastrana Borrero, San Martín, Santa Fe, Brisas del Sinú y 14 De Julio.

Alfonso López, La Granja, Los Araújos, 2 De Septiembre, Villa Margarita, Las Colinas, Policarpa, Pastrana Borrero, San Martín, Santa Fe, Brisas del Sinú y 14 De Julio. Circuito Río Sinú 5: Los Robles, Ranchitos, La Candelaria, El Enjambre, Paz Del Río, Santa Rosa, Furatena, Villa Paz, Las Colinas, La Esperanza, Villa Sinú, Villa Melisa y Urb. El Recuerdo.

Canales de atención

Afinia recordó a la comunidad que pueden reportar cualquier novedad adicional a través de la línea 115 o mediante la aplicación Afiniapp. También invitó a los usuarios a consultar el canal de WhatsApp de la compañía para actualizaciones en tiempo real.

Se recomienda a los ciudadanos residentes en estas zonas planificar sus actividades domésticas y comerciales con antelación y mantener desconectados los electrodomésticos para evitar inconvenientes al momento del restablecimiento del flujo eléctrico.