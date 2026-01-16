Con el impuesto a los licores Boyacá dejará de recibir más de 8.000 millones de pesos

Según la entidad, la medida pondría en riesgo más de 15.000 millones de pesos que hoy se destinan a salud, educación y deporte en el departamento.

Tunja

La declaratoria de la emergencia económica por parte del Gobierno Nacional ha generado en los gobernadores del país una profunda preocupación frente a los incrementos en los impuestos a licores y cigarrillos.

William Vargas, gerente de la Nueva Licorera de Boyacá, enfatizó las graves consecuencias que dejará esta medida en las finanzas públicas y en la inversión social que se hace desde el departamento.

“Una botella de aguardiente se conseguía entre 50.000 y 52.000 pesos. Con el aumento, podría costar entre 70.000 y 75.000 pesos, no solo por el impuesto, sino por el efecto en toda la cadena de comercialización que esta medida conlleva”, indicó Vargas.

Lea también: Santander se suma a gobernadores que rechazan alza de impuestos a licores por emergencia económica

Afectaciones en los ingresos

Para el funcionario el incremento del impuesto del 5% al 19% generará afectaciones en varios puntos, uno de ellos tiene que ver con el precio de los productos, lo que llevará a la disminución del consumo.

“Lo primero es que obviamente sube el precio para el consumidor final y al subir el precio del producto se van a disminuir las ventas, se va a disminuir lo que reciben los departamentos por el impuesto. Recordemos que este impuesto se transfiere directamente a los departamentos y se invierte en salud, en educación, en deporte, que valga la pena decirlo de una vez, lo que la Gobernación de Boyacá recibe por parte de la licorera cada año supera los 15 mil millones de pesos, 15 mil millones de pesos que insisto se invierten en salud, educación y deporte. Si el consumo disminuye en un 30% o 40%, esos ingresos se reducirán en cerca de 8.000 o 9.000 millones de pesos”, afirmó.

Lea más: MinHacienda responde a rebelión de gobernadores que dicen que no aplicarán impuesto a licores

Contrabando y adulterio

Por otro lado, el gerente de la Nueva Licorera de Boyacá alertó sobre un posible aumento del contrabando y consumo de licor adulterado, lo que provocará riesgos para la salud de los consumidores.

“Entonces con este incremento de precios, lo que nosotros preveemos es un incremento del consumo de licor de contrabando porque los consumidores lo conseguirán mucho más barato, también de productos adulterados. Entonces lo que vamos a hacer es poner en riesgo la salud de las personas por un incremento en unos impuestos”, puntualizó.

Judicializan a nueve personas señalados de vender cigarrillos de contrabando. / Foto: Fiscalía. Ampliar

También le puede interesar: FLA: “El decreto de emergencia económica impulsará el licor adulterado y el contrabando en el país”