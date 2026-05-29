En Villa de Leyva, Ley Seca durante elecciones presidenciales

Nicolás Méndez Figueroa, alcalde (e) encargado de Villa de Leyva, mencionó a Caracal Radio las restricciones que se tendrán, con motivo de las elecciones presidenciales.

“Nosotros mediante el decreto 027, tenemos varias restricciones, ya estamos listos, tenemos la Fuerza Pública, el Ejército, Policía, un gran apoyo para las elecciones de este domingo”.

“Tendremos de igual manera la Ley seca en toda nuestra jurisdicción desde el día sábado 30 de mayo a las seis de la tarde hasta el mediodía del día lunes. Así mismo, varios sitios cerrados, nuestro sitio principal que será el Coliseo, tendremos allí un dispositivo con la dirección de movilidad, toda la administración en funcionamiento para este gran evento”, indicó.

El funcionario agregó que se tendrá algunos cierres viales cerca al Coliseo donde se harán las elecciones, el cual ya cuenta con 41 mesas y dos puestos de votación; uno en la zona rural, que es en la Escuela Cardinal, y el del Coliseo.

“Hacerle una un llamado y una invitación a toda la comunidad que salga a ejercer el derecho al voto, que lo hagamos de manera organizada, en lo posible en horas de la mañana, no dejar para última hora y que sea con el favor de Dios que sea unas elecciones tranquilas, sin perturbaciones, y que no tengamos ninguna novedad, confiando en Dios para estas elecciones en esta vigencia”, finalizó.

La Ley Seca por las elecciones presidenciales rige en este municipio desde el sábado 30 de mayo a las 6:00 p. m. hasta el lunes 1 de junio de 2026 a las 12:00 del mediodía.