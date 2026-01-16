Santander se suma a gobernadores que rechazan alza de impuestos a licores por emergencia económica

La Gobernación de Santander se pronunció frente al nuevo impuesto a licores y tabaco decretado por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, y se sumó a la posición de otros departamentos del país que advierten posibles afectaciones a sus finanzas.

El pronunciamiento se da luego de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidiera el Decreto 1474 de 2025, que, entre otras medidas incrementa el IVA a los licores del 5 % al 19 %.

Aunque el Gobierno asegura que este cambio no afecta los recursos de los departamentos, varios gobernadores no están de acuerdo.

¿Qué es lo que está en discusión?

Los gobernadores señalan que el aumento de estos impuestos podría reducir los ingresos que hoy reciben los departamentos por el consumo de licores, recursos que se destinan principalmente a sectores como salud, educación y deporte.

Por eso, algunos mandatarios anunciaron que evalúan no aplicar el decreto mientras la Corte Constitucional revisa su legalidad.

Desde el Ministerio de Hacienda se respondió que la medida no pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los departamentos y que el recaudo adicional irá a la Nación para atender los efectos de la emergencia económica.

La posición de Santander

A través de un comunicado, el gobernador Juvenal Díaz Mateus expresó su preocupación por el impacto que estas decisiones puedan tener en las finanzas departamentales y en la capacidad de respuesta frente a necesidades básicas de la población.

Santander respaldó, además, las acciones institucionales que se analizan a través de la Federación Nacional de Departamentos, con el objetivo de exponer ante la Corte Constitucional los efectos reales del decreto en los territorios.

En el comunicado también se hizo un llamado al respeto por la institucionalidad de los gobiernos regionales y se solicitó al Gobierno Nacional la realización urgente de Consejos Regionales de Seguridad, en medio de la preocupación por la situación de orden público en departamentos como Chocó y Cauca.

¿Qué viene ahora?

El Ministerio de Hacienda citó a los gobernadores a una mesa de trabajo el próximo 19 de enero, en la que se buscará aclarar las inquietudes sobre el alcance del decreto y sus efectos en los departamentos, mientras avanza el debate jurídico sobre la emergencia económica.