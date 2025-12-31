FLA: “El decreto de emergencia económica impulsará el licor adulterado y el contrabando en el país”

Antioquia

Continúan las voces de rechazo al decreto de emergencia económica firmado por el gobierno nacional y que, entre otros productos, afectará de manera directa los precios de los licores. Precisamente desde la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) manifiestan que esta decisión también afecta de manera importante las economías de los departamentos.

El gerente de la entidad de la gobernación de Antioquia, Esteban Ramos, insiste en que la carga tributaria impuesta de hasta un 90%, sería insostenible para la industria, pero además advierte de otra serie de riesgos.

“Lo que pretende el gobierno con esta medida es apropiar esos recursos que deben ser destinados a la salud y a la educación en los departamentos, para utilizarlos en gastos que hacen parte del presupuesto nacional, afectando, por supuesto, directamente los presupuestos departamentales. Desde la fábrica vemos con mucha preocupación que este incremento afectará directamente, no solo las finanzas, sino también la salud pública en los departamentos. Debemos ser muy claros en que esto disparará el consumo y producción de licoradulterado en Colombia y, por supuesto, el contrabando”, recalcó el gerente Ramos.

Agrega que la tarifa para las bebidas alcohólicas por concepto de IVA pasaría del 5% al 19%, sumado a un incremento calificado como “desproporcionado” en el impuesto al consumo.

"Para el caso de una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml que pagaba por impuestos un valor de $17.500, pasa a pagar un valor total de $33.000, lo cual representaría un incremento cercano al 50% en el precio para el consumidor. Para el caso del Ron Medellín, el incremento sería del 48%", expresó la FLA.