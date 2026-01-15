Por desmanes, homenaje a Yeison Jiménez terminó antes de lo estipulado

Por desmanes, evento de Yeison Jiménez terminó antes de lo estipulado

Este miércoles, 14 de enero, en medio del homenaje al cantante de música popular, Yeison Jiménez miles de seguidores quisieron entrar a la fuerza al Movistar Arena irrespetando todos los controles de seguridad y protocolo establecidos para el evento.

Ante los hechos hombres de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden tuvieron que hacer presencia en el lugar usando agua y aturdidoras para poder despejar a los más de 3 mil aficionados que querían entrar sin ningún control al escenario.

Una vez se presentó la situación, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero confirmó que se tuvo que adelantar la hora de cierre del evento dos horas antes de lo programado, es decir a las 8 de la noche.

“Dados los desmanes y la aglomeración que se vivió en los filtros de ingreso al evento, se dispuso que el evento fuera hasta las 8 de la noche”, dijo Quintero.

Finalmente, el alto funcionario confirmó que no hubo personas heridas en medio de los hechos y solo un par de fanáticos se desmayaron ante la situación.

