Enfrentamientos en la Universidad Nacional afectan la movilidad en la NQS y servicio de TransMilenio

Enfrentamientos en la Universidad Nacional afectan la movilidad en la NQS y el servicio de TransMilenio

La tarde de este jueves se registraron enfrentamientos entre encapuchados y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (UNDMO) en inmediaciones de la Universidad Nacional. Según las autoridades, la intervención se dio “tras agotar la fase de diálogo con los manifestantes”.

La situación generó graves afectaciones en la movilidad sobre la avenida NQS (carrera 30), especialmente en el sentido norte–sur, donde el carril permanece cerrado.

Medidas de tránsito

La Secretaría de Movilidad reportó los siguientes cambios:

Carril norte–sur: cerrado.

Carril sur–norte: habilitado.

TransMilenio: opera con contraflujo hacia el sur.

Además, se habilitaron rutas alternas para mitigar el impacto en el tráfico:

Calle 63 al occidente

Calle 53 al occidente

Carrera 50 al sur

Avenida El Dorado al oriente

Avenida de las Américas al oriente

Impacto en TransMilenio

La empresa de transporte informó que persisten las afectaciones en el sistema:

Se suspendió el servicio en las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias.

En la carrera 30 con calle 45, los buses troncales operan con contraflujo.

En la avenida calle 26 con carrera 35, también se implementó contraflujo.

Se reportan manifestaciones adicionales en la carrera 5 con calle 15 (sede Vivero de la Universidad Distrital) y en la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés (sede Tecnológica)

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar la zona y tomar vías alternas mientras se mantiene la intervención policial.