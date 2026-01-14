🔴 EN VIVO Yeison Jiménez HOY Movistar Arena: Minuto a minuto el homenaje e ingreso GRATIS

Este miércoles, 14 de enero de 2026, se llevará a cabo la despedida pública del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció luego de que la avioneta en la que viajaba se accidentara, el sábado, cerca al municipio de Paipa, en Boyacá.

Jiménez, junto con su equipo personal, se dirigía a una presentación en Marinilla, Antioquia; sin embargo, la avioneta se desplomó minutos después de haber despegado en el Aeropuerto Juan José Rondón. Equipos de emergencia, incluyendo cuerpos de Bomberos y la Defensa Civil de Duitama y Paipa, llegaron rápidamente al lugar tras el llamado de la comunidad campesina que presenció la caída de la avioneta. Pese a los esfuerzos de los socorristas por extraerlos, los ocupantes de la aeronave estaban sin signos vitales.

En el siniestro fallecieron cinco personas más. Cuatro miembros de su equipo: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora— y el capitán Hernando Torres.

En un comunicado oficial de la Aeronáutica Civil en Colombia, se confirmó que el accidente ocurrió sobre las 4:11 p. m. Las causas del accidente aún son materia de investigación por parte de este organismo. La hipótesis que se plantea evidenciaría que la nave despegó y estuvo en vuelo durante unos cinco minutos, esta habría despegado con sobrepeso.

Horarios de ingreso en el Movistar Arena

Tal como confirmó la familia y el equipo de trabajo del músico este miércoles se desarrollará un homenaje en el Movistar Arena, en Bogotá.

Serán dos jornadas de ingresos: desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde hasta completar aforo y luego desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Al finalizar cada turno, se evacuará el lugar para garantizar las medidas de seguridad para todos los asistentes.

El ingreso está permitido para todas las personas con edad mínima de 16 años pero con acompañante. No se permitirá la entrada de personas en estado de embriaguez así como tampoco se podrá ingresar comida, bebidas ni velas.

La venta de bebidas alcohólicas dentro del lugar también estará prohibida. El evento será totalmente gratuito y se cerrarán las puertas del Movistar Arena apenas se complete el aforo permitido. Por último, sus familiares pidieron a los fanáticos respetar y comprender los espacios privados que se han organizado para despedir a Jiménez.

Minuto a minuto despedida de Yeison Jiménez HOY

7:00 a.m. | El evento será gratuito en el Movistar Arena

El equipo de trabajo de del cantante Yeison Jiménez alerta que hay personas que están vendiendo entradas falsas para el homenaje que se realizará mañana miércoles 14 de enero.