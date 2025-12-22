“Si recicladores no aceptan el diálogo, tendremos que desbloquear las vías”: Secretario de Gobierno

En horas de la mañana del día de hoy, 22 de diciembre, en la ciudad de Bogotá se presentaron bloqueos por parte de los recicladores de basuras, quienes mediante su acto de protesta, buscan llamar la atención del alcalde para establecer comunicación directa. Sin embargo, debido a sus plantones, han afectado la movilidad de una de las vías más importante de la capital, la Autopista Norte, afectando tanto a vehículos particulares como el servicio de transporte público TransMilenio.

Decreto 014 de 2023

Frente a esta situación, el Secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, estuvo en 6 AM de Caracol Radio hablando acerca de la situación que se ha presentado frente a los recicladores de basuras de la capital. Según Quintero, las protestas son debido al decreto 014 de 2023, donde se obliga a estas personas a realizar la separación de residuos en bodegas o sitios especializados, y no en la calle como lo hacen algunos de ellos, lo que ha creado dicha discusión.

Sin embargo, el Secretario de Gobierno, estableció su desacuerdo con la medida tomada por los recicladores, pues aseguró que se han realizado esfuerzos en conjunto con estas personas para ordenar de mejor manera el espacio público por medio de la disposición y clasificación de los recursos, y con quienes además, se han destinado diferentes mesas de diálogo para llegar a acuerdos, por lo que no comparte la decisión de realizar bloqueos, que solamente afectan a miles de ciudadanos que no tienen nada que ver.

Intervenciones a recicladores

Por otro lado, Quintero también estableció que recientemente se realizaron diferentes intervenciones a los recicladores, especialmente en la Calle 100 con 15, donde debido a la clasificación de residuos que se estaban realizando en la calle, se estaba convirtiendo en un foco de basuras, por lo que estos tuvieron que ser movidos en cumplimiento del decreto 014, lo que también fue un detonante para desatar la inconformidad de los recicladores.

Movilidad en Bogotá 22 de diciembre

Respecto a las medidas que se tomaran frente a las protestas que han alterado de gran manera la movilidad en el norte de Bogotá desde cerca de las 6:00 de la mañana, Quintero comentó que en un principio se establecieron los canales de diálogo, sin embargo, debido a la negativa de los recicladores para establecer alternativas que permitieran el levantamiento del bloqueo, dichos canales fueron suspendidos, y, por tanto, se tendrá que realizar el debido desbloqueo de las vías para garantizarle a los ciudadanos que puedan movilizarse con normalidad por uno de los canales de transporte más importantes de la capital.

Dichas protestas han bloqueado de manera completa la Autopista Norte en sentido Norte-Sur por más de dos horas y media, impidiendo el tráfico de automóviles y motocicletas particulares. Además, los bloqueos también han afectado la calzada de TransMilenio, con la diferencia de que dicho bloqueo, ha sido de manera intermitente.

