Una vez me contó que sentía ser de los artistas que mueren rápido: ‘Pipe Bueno’ sobre Yeison Jiménez

Este martes, 13 de enero, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el cantante ‘Pipe Bueno’, quien se refirió a la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo el pasado sábado, en Paipa, Boyacá.

“Juro que todavía sigo sin creerlo, es como si el cerebro no procesara que algo de esto que uno ve en internet o en las noticias es real, porque además lo acabo de ver (a Jiménez) hace muy poco, el 31 de diciembre, en donde aparte de eso cantamos juntos, y es muy difícil de creer. Es una pérdida gigantesca, deja un roto inmenso en la música colombiana”, aseveró.

Y añadió: Creo que Colombia y todos los colegas tenemos el alma destrozada”.

Los sueños que tuvo Yeison Jiménez relacionados con el accidente

Durante la entrevista se le preguntó a Pipe Bueno sobre los sueños que, públicamente, Yeison Jiménez contó que había tenido relacionados con un accidente aéreo.

Incluso, reveló que “él estaba, de hecho, ahorita en las últimas semanas, buscando cambiar de avión, diferentes personas se lo habían recomendado”.

“Esto la verdad no lo había compartido en ningún lugar, pero cuando él viene a mi casa hace ya hace un buen tiempo, estoy hablando hace más de un año tal vez, estábamos aquí grabando unos videos promocionales para el tema del Movistar, y en otro momento que estábamos hablando de la canción que estábamos por grabar, me dijo: ‘es que Pipe, yo siento que yo soy como de esos artistas que se van a morir rápido”.

“Yo le dije: ‘Cállate, ¿qué estás diciendo? Cállate’. Lo interrumpí porque soy una persona que cree mucho en las palabras y el poder de la palabra. Y le dije: ‘Vos siempre vas hablando ‘huevonadas’ porque lo que te queda por carrera es demasiado’“.

Y agregó: “Pero cuando todo esto se junta, más los videos que hemos visto, las entrevistas, los sueños, yo qué puedo decir, es para mí algo inexplicable, no sé si Dios le estaba dando una señal, no sé si él lo presentía, no sé. Si yo supiese leer ese tipo de cosas te daría una respuesta precisa, pero simplemente hace que aún más parezca, para mí, mentira todo lo que está pasando, como que no puede ser que él haya soñado algo así y haya terminado sucediendo esta terrible tragedia”.

¿Pipe Bueno y Yeison Jiménez eran amigos?

En otro apartado de la conversación, Pipe Bueno contó: “Yo no puedo decir que yo fui el amigo íntimo de Jason, pero sí que teníamos una conexión muy, pero muy especial”.

“Era esa relación tan especial que nos permitió tener un vínculo muy especial sin tener que vernos tanto, sino los momentos precisos o las tarimas en donde nos encontramos. Tener deferencia y un respeto máximo”, narró.

“Para mí era de verdad un placer saber que teníamos un guerrero, un pilar fundamental que también estaba empujando para afuera, porque aquí ya no se trata de un artista, sino de un país, de quién iba a alzar primero una bandera colombiana, quién iba a representar más, pero no de carrera, era de que, por favor, de que pasara. En mi corazón es que alguien lo haga, porque ahí vamos todos detrás, y hablábamos mucho: ‘eres tú, de pronto soy yo, pero parce, tenemos que darle hasta que tomemos la puerta’. Entonces era un hombre lleno de muchas cosas buenas y especiales, aparte de ser talentoso.

Escuche la entrevista completa a continuación: