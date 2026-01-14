Homenaje a Yeison Jiménez: 400 uniformados de la Policía estarán en el Movistar Arena, en Bogotá

Este miércoles, 14 de enero, en el Movistar de Arena de Bogotá se realizará un homenaje al cantante de música popular, Yeison Jiménez tras su muerte en un accidente aéreo. Ante este panorama, la Policía Metropolitana de Bogotá dispuso un operativo de seguridad en el estarán más de 400 hombres de la institución.

“De acuerdo a lo solicitado por la organización, se dispuso que la edad mínima de ingreso es de 16 años y que los jóvenes entre 16 y 18 años que deseen participar en el homenaje tienen que ir acompañados de un adulto responsable”, dijo el coronel Álvaro Mora, comandante Operativo de Apoyo Especializado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Lea más: 🔴 EN VIVO Yeison Jiménez HOY Movistar Arena: Minuto a minuto el homenaje e ingreso GRATIS

Y agregó: “De igual forma, se respeta el derecho a admisión por parte de los organizadores en cuanto a que las personas que tengan un evidente estado de embriaguez o que hayan tenido ingesta de licor no se les va a permitir el ingreso. Se van a realizar controles en los filtros de ingreso de elementos contundentes o cortopunzantes que puedan causar lesiones o afectaciones a otras personas”.

Así mismo, para el homenaje se tendrá un dispositivo de movilidad y de tránsito en la NQS o Carrera 30, la Calle 63, la Carrera 24 y la Calle 53 con el fin de afectar en lo mínimo la movilidad de los demás ciudadanos.

Lea también: Una vez me contó que sentía ser de los artistas que mueren rápido: ‘Pipe Bueno’ sobre Yeison Jiménez

Cabe recordar que, el homenaje se desarrollará entre el mediodía y las 10:00 de la noche, con dos jornadas de ingreso para el público. La primera se realizará de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde, y la segunda de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche, ambas hasta completar el aforo permitido