Estos son los 5 destinos más económicos para viajar en 2026: hay vuelos desde 350.000 pesos

El turismo en Colombia ha ido creciendo de forma significativa en los últimos años ante el interés que tienen muchas personas, tanto nacionales como extranjeros, por conocer diferentes destinos a nivel nacional y disfrutar de los planes que se pueden llevar a cabo en cada uno de ellos.

Si bien viajar puede ser una de las experiencias más placenteras para muchos, esto también supone una inversión importante a nivel económico, teniendo en cuenta los gastos asociados a la alimentación, el alojamiento y los tiquetes hacia el lugar de destino, sin importar que el desplazamiento sea por carretera o en un avión.

Si bien hay ciudades como Bogotá, Medellín o Cartagena que se destacan por ser los principales destinos turísticos en Colombia, hay otros que también se proyectan como buenas alternativas para viajar en este 2026 sin la necesidad de contar con un presupuesto tan alto.

Al respecto, Kayak realizó una lista con los cinco destinos más económicos para viajar a lo largo de este año nuevo. En su estudio, señaló dos donde se pueden conseguir vuelos por un precio ligeramente por encima de los 350.000 pesos.

¿Cuánto cuesta viajar a Santa Marta en el 2026?

Uno de los destinos más populares en Colombia, es Santa Marta, reconocida por ser la ciudad más antigua del país tras su fundación en 1525. Sin embargo, sus principales atractivos son sus playas, la típica gastronomía caribeña y la cultura de sus pueblos indígenas. De hecho, está cerca del famoso Parque Tayrona.

De acuerdo al análisis de Kayak, el precio promedio para conseguir un vuelo a la capital del Magdalena es de 353.543 pesos, tanto en el viaje de ida como en el de vuelta.

Pereira

Pereira cuenta con una ubicación privilegiada al hacer parte del Eje Cafetero. Gracias a ello, es posible acceder a fincas y zonas rurales que brindan un ambiente natural para los interesados en hacer un plan de este tipo. Además, tiene sitios de interés como el Bioparque Ukumarí y varios termales.

Para este 2026, es posible comprar tiquetes ida y vuelta por un precio promedio de 365,756 pesos para disfrutar la estadía en la capital de Risaralda.

¿Qué se puede hacer en Montería?

Al igual que Santa Marta, Montería es otro destino destacado de la región Caribe para disfrutar un buen viaje sin gastar mucho dinero. Esta ciudad ofrece una mezcla interesante entre su cultura, la gastronomía y la naturaleza, con la Ronda del Sinú como su principal atractivo en este último aspecto.

Kayak señala que un vuelo hacia la capital de Córdoba puede costar en promedio unos 461,820 pesos para viajar ida y vuelta durante este 2026.

Riohacha

Al igual que Santa Marta, en Riohacha también es posible gozar de las playas que hay cerca del mar Caribe, así como de las artesanías y tradiciones propias de la cultura Wayuu. Asimismo, sus paisajes permiten disfrutar de los atardeceres.

Un vuelo hacia la capital de La Guajira tiene un costo promedio de 498,125 pesos para el 2026, incluyendo los tiquetes de ida y de vuelta.

¿Cuál es la comida típica de Tolú?

Aunque Tolú no es una capital departamental en Colombia, es un destino muy popular a nivel nacional gracias a sus playas, las actividades acuáticas que se pueden hacer allí y la comida tradicional, con platos típicos como el arroz con coco y el pescado frito, lo que lo convierte en una buena opción para viajar en familia.

Según indica Kayak, el costo promedio para viajar a este municipio, ubicado en Sucre, es de 612,822 pesos para viajar ida y vuelta durante este 2026.