Una ciudad colombiana está entre los 10 mejores lugares del mundo para comer en 2026, según ranking

Colombia se ha convertido en un destino preferido por muchos turistas a nivel internacional por la diversidad de paisajes y actividades que se pueden hacer en cada uno de sus lugares de interés. Sin embargo, hay otros que también se han convertido en sitios apropiados para ir a comer durante su estadía en ellos.

Al respecto, la revista Conde Nast Traveller publicó la lista de los 10 mejores lugares en el mundo para comer durante el año 2026. Estos no solamente corresponden a ciudades, sino también hay barrios y demás divisiones administrativas que llevarán a los visitantes a vivir una experiencia agradable en torno de un buen platillo.

En esta oportunidad, Medellín fue la única ciudad de Colombia y de Latinoamérica incluida entre los diez principales destinos gastronómicos del mundo no solamente por la variedad de sus platos típicos, incluyendo la emblemática bandeja paisa, sino también por la oferta de chefs y por los restaurantes que están surgiendo en la ciudad.

“Las cocinas de la ciudad ahora vibran con algo nuevo: menús de degustación experimentales, laboratorios de fermentación y coctelerías con música de vinilo”, señala la publicación.

¿Cuáles son los restaurantes más populares para comer en Medellín?

En su reseña, Conde Nast Traveller resaltó diferentes restaurantes en Medellín que ofrecen una variedad de conceptos a sus clientes por medio de sus platillos. Uno de ellos, es Boro, el cual abrirá sus puertas en la ciudad para este 2026 con una un menú que simboliza los ecosistemas de Colombia, desde la costa del Pacífico hasta la cuenca del Amazonas, y con paso por la Cordillera de los Andes.

Por su parte, Carmen Medellín, fundado por la chef Carmen Ángel, maneja la biodiversidad colombiana como su principal elemento para servir los platillos que hacen parte de su oferta gastronómica. “Más de una década después, Carmen sigue siendo un punto de referencia, ganándose lugares en las listas globales y regionales de los ’50 mejores’”, reseña Conde Nast Traveller.

Gracias a ello, Medellín ha logrado consolidar una mayor variedad de preparaciones que no solamente exaltan lo mejor del departamento de Antioquia, sino también de Colombia en general, por lo que Conde Nast Traveller lo posiciona como uno de los 10 mejores lugares para comer en el mundo durante este 2026.

¿Cuáles son los otros destinos recomendados para viajar a comer?

Además de Medellín, los otros lugares seleccionados por Conde Nast Traveller en su publicación son los siguientes: