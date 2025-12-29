Turismo y Córdoba, revolución que puso al departamento como destino turístico emergente en Colombia

Colombia

Con el cierre de 2025 muchos son los departamentos que van haciendo un recuento puntual de todo lo que la región avanzó durante el año. Córdoba, uno de los 32 que componen a Colombia, hizo lo propio y por medio de toda una revolución en cada uno de sus frentes, destacó.

Dentro de toda su retrospectiva hubo un sector puntual que destacó debido a la importancia de lo logrado, pues puso al departamento en ojos internacionales: se trata del turismo.

Córdoba, un destino emergente a ojos internacionales

Córdoba, que cuenta dentro de sus territorios con lugares para hacer turismo muy relevantes como Monteria y Lorica, durante 2025 y gracias al trabajo de su Gobernación, abrió puertas y se dio a conocer no solo con el sector local, sino también con el internacional.

Lo anterior respaldado en cifras, pues el crecimiento de turismo internacional fue de un 26%.

Se logró aumentar en ese porcentaje la cantidad de visitantes extranjeros que van a departamento, consolidando a Cordoba ‘como un destino emergente del Caribe.

Así mismo, se destaca que se unificaron los procesos de capacitación con apoyo de ANATO y expertos, fortaleciendo innovación y atención al turista, lo que permitió llamar la atención del viajero.

Las cifras

Según el DANE, Córdoba es la región líder en crecimiento turístico junto a otros territorios como Bolívar y Sucre.

En cifras, la región que compone a estos tres departamentos presentó más del 9.1% en ingresos reales de alojamiento.

Tercer mayor crecimiento de empleo. 65% dmedee ocupación hotelera en el periodo enero – septiembre de 2025.

Lo anterior proyecta un cierre histórico en la materia para 2025.

Hitos que marcaron la pauta en el turismo de Córdoba

Dentro de lo que marcó el estándar del turismo cordobés en 205 aparecen dos actos puntuales:

La ruta Medellín – Ayapel: En 2025 la Gobernación de Córdoba activó la conexión en el hidroavión a Ayapel, fortaleciendo el turismo de alto nivel y su proyección económica.

Lanzamiento de la marca CÓRDOBA: Fue lanzada la marca CÓRDOBA y se crearon cinco rutas turísticas en el departamento.

Todo lo anterior también estuvo acompañando de una muy rica oferta culturas que el departamento ofreció durante 2025.

Finalmente, cabe recordar que la Gobernación de Córdoba, en cabeza del gobernador Erasmo Zuleta, ha invertido en otros frentes de desarrollo económico y social que han permitido que la región sea ahora un punto de partido vital para sectores tanto nacionales como internacionales.

La revolución cordobesa

Ahora, el departamento no solo invirtió esfuerzos en crear una revolución que trastocara un solo lugar, sino todos los que potencian su desarrollo.

Es así como, por medio de trabajos y resultados, Córdoba y su administración implementaron estrategias en materia de deporte, salud, agua, campo, infraestructura, entre otros, que le permitieron cerrar el año de forma positiva.