¿Busca viajar en 2026?: cinco planes económicos para aprovechar en enero

Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, es habitual ver a muchas personas viajando hacia diferentes destinos en Colombia, bien sea por vacaciones o también para reunirse con sus seres queridos en otro lugar. Sin embargo, la demanda de pasajeros suele ser bastante alta durante esta época, especialmente en las aerolíneas.

Según cifras de la Aeronáutica Civil, se registraron más de 6.600 frecuencias a la semana durante este mismo período de 2024, lo que demuestra la necesidad que tienen muchas personas por viajar durante el fin de año. No obstante, no todos pueden gozar de estas oportunidades.

Es así como muchas aerolíneas y agencias de viajes ofrecen diferentes actividades y planes que pueden llevar a cabo los clientes para que su experiencia sea inolvidable al momento de viajar. Al respecto, existen cinco que se convierten en buenas opciones para iniciar de forma positiva el año 2026.

Carnavales en Colombia

Durante el mes de enero, se realizan diferentes planes en Colombia para disfrutar en familia. En este sentido, los más populares son el Carnaval de Negros y Blancos, en Pasto, y la Feria de Manizales, los cuales albergan algunos eventos a los que los visitantes pueden asistir de forma gratuita.

Por ejemplo, si una persona está interesada en asistir a la Feria de Manizales, puede tomar un bus desde Bogotá por un precio promedio de 70.000. Asimismo, el gasto promedio en su estancia está entre los 100.000 y los 400.000 pesos.

Destinos naturales

La naturaleza también se convierte en una buena opción para quienes buscan viajar a comienzos de 2026. Algunos lugares ideales para este tipo de planes son El Cocuy (Boyacá), el Amazonas o la Reserva Río Claro, en Antioquia. En el caso del primero, la entrada al Parque Natural tiene un costo de 50.000 pesos. Además, enero se convierte en una época adecuada para visitarlo.

Por su parte, la entrada a la Reserva Río Claro, incluyendo el alojamiento, tiene un costo de 140.000 pesos. Mientras que el transporte desde Medellín está entre los 30.000 y los 40.000 pesos.

Visita a la playa

Un viaje a la playa no deja de ser un plan atractivo para viajar a inicios de cada año. Es así como Cartagena y Santa Marta son los destinos más idóneos tanto para nacionales como para extranjeros. En cuanto al segundo, se pueden conseguir vuelos desde los 400.000 pesos en ida y vuelta para vivir una experiencia de descanso en el mar.

Visita a pueblos paisajísticos

Hay departamentos como Antioquia que se caracterizan por sus paisajes, por lo que muchos visitantes deciden aprovechar para viajar y conocerlos. Algunos de los más populares en este aspecto son Jardín, Guatapé y Jericó, los cuales han sido reconocidos además a nivel internacional.

Para llegar a alguno de estos pueblos desde Medellín, el precio promedio es de 43.000 pesos por trayecto. Asimismo, puede destinar de un presupuesto entre 250.000 y 500.000 pesos contando gastos de alojamiento, comida y diferentes actividades.

Cultura en el Eje Cafetero

El Eje Cafetero siempre es un destino apetecido por muchas personas para viajar, especialmente en épocas del año como enero. Es así como aparecen los municipios de Salento y Filandia, ambos en el departamento del Quindío, o el Valle del Cocora, donde se encuentra la palma de cera.

Hay paquetes que se pueden adquirir por precios que van desde los 195.000 pesos para visitar estos lugares con la posibilidad de tener un guía turístico. Eso sí, este valor puede ser más elevado considerando los gastos de alimentación y alojamiento, en caso de que decida hospedarse.