6 diferencias entre las playas de Tolú y Coveñas, si esta pensando visitarlas: ¿Cuál es más bonito?

Estas son las diferencias entre las playas de Tolú y Coveñas Foto: Procolombia

En el departamento de Sucre, se encuentran dos municipios muy famosos por ser sitios ideales para disfrutar unos días de descanso: Tolú y Coveñas. Cada uno de ellos, cuenta con sus playas tranquilas y poco profundas, lo que le permite que sus visitantes puedan vivir una experiencia agradable en el mar.

Junto a San Onofre, son los únicos municipios del departamento que cuentan con salida al mar, por lo que muchas personas lo encuentran como una buena opción para viajar solos o en familia gracias a su extensión de playas y los planes que se pueden hacer en cada una de ellas.

Si bien ambos municipios están ubicados en la misma zona y ofrecen una experiencia similar a sus visitantes, sus playas cuentan con algunas diferencias puntuales que se deben tener en cuenta al momento de planear el viaje. Estas son:

Extensión de las playas

Coveñas cuenta con unas playas que son mucho más extensas en comparación a Tolú. Por ejemplo, la Segunda Ensenada, ubicada en el primer municipio, tiene aproximadamente tres kilómetros de largo, lo que permite que sus visitantes puedan hacer largas caminatas o incluso correr en la arena.

Pese a ello, en Tolú los visitantes pueden encontrar playas más amenas y tranquilas en caso de que una persona busque relajarse mientras disfruta del sol y del mar.

El ambiente

Justamente, Coveñas tiene una vida nocturna mucho más activa por cuenta de los bares y discotecas que hay. En cuanto a Tolú, sus playas ofrecen un ambiente mucho mas tranquilo, por lo que son una buena opción para compartir en familia si una persona se inclina por ese plan.

Una de ellas, es la Playa El Francés, la cual se caracteriza por sus aguas tranquilas y sus espacios para descansar cerca del mar: “Al caer la tarde, el cielo se pinta con tonos dorados y rosados que hacen de este lugar uno de los mejores puntos para ver el atardecer en Tolú“, resalta Procolombia.

Actividades turísticas

En ambos municipios se pueden realizar diferentes actividades turísticas en la playa. En primer lugar, Tolú es más adecuado para hacer deportes acuáticos o paseos en el mar que cualquier persona puede planear a su ritmo.

En el caso de Coveñas, son más comunes los tours o los paquetes turísticos, por lo que estos se pueden disfrutar junto a amigos o familiares.

Alojamientos

Tolú suele ser una opción mucho más económica que Coveñas, ya que los visitantes pueden encontrar alojamientos a un precio más asequible para disfrutar la estancia si van solos o en familia. Mientras que en Coveñas hay más hoteles y resorts de lujo con instalaciones de primera categoría.

La comida

Otro aspecto que diferencia a Tolú y a Coveñas es la comida que se ofrece en los restaurantes. En el primero, es más probable encontrar platos típicos de la región como el arroz con coco y el pescado frito. Mientras que en el segundo se maneja una carta con comida internacional y gourmet.

El agua del mar

En Tolú, las aguas que hay en sus playas pueden llegar a ser menos claras a raíz de la desembocadura en un arroyo. En cuanto a Coveñas, el color de estas se torna mucho más natural.

Así las cosas, las playas de Tolú son mucho más adecuadas para disfrutar el descanso y el mar en familia o si desea pasar un momento de relajación. Mientras que las de Coveñas son mejores para hacer planes con amigos, incluso durante la noche.