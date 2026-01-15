Gobierno fija meta de 7,5 millones de turistas y refuerza apuesta económica del turismo para 2026

Durante el lanzamiento de la nueva estrategia turística, el Gobierno presentó cifras que muestran un crecimiento sostenido del sector en los últimos años. De acuerdo con la información entregada, entre 2022 y noviembre de 2025 más de 21 millones de visitantes no residentes llegaron a Colombia, lo que representa un aumento del 138% frente al mismo periodo del gobierno anterior.

A esto se suma un crecimiento superior al 56% del sector entre enero y septiembre de 2025, desempeño que ubica al país entre los destinos con mayor dinamismo en la región, según la ministra..

La meta para 2026: más visitantes y mayor impacto económico

De cara a 2026, el Gobierno señaló que uno de los objetivos de la estrategia es alcanzar 7,5 millones de visitantes, tanto a través del turismo nacional como internacional.

“Queremos apostarle con esta estrategia a dos cosas: llegar a 7,5 millones de visitantes y mostrar una Colombia distinta, que se cuida, se reconoce desde el territorio y desde su gente”, indicó durante el evento.

Turismo y divisas: el peso del sector en la economía

En entrevista, uno de los datos destacados fue el aporte del turismo en el ingreso de divisas. Según Morales, actualmente los ingresos por turismo superan a los del carbón, lo que refuerza el papel del sector dentro de la estructura económica del país.

“Hoy las divisas por turismo están doblando a las del carbón. Estamos diciendo con esto que hay una descarbonización de la economía y que le estamos apostando precisamente a actividades con valor agregado, con valor humano.”, señaló la ministra al explicar el enfoque del turismo como actividad de mayor valor agregado.

Cabe resaltar que, este comportamiento se da en un contexto de variaciones en la tasa de cambio y de ajustes en otros sectores tradicionales de la economía.

Estrategia internacional, territorio y mercados prioritarios

El Gobierno también confirmó que la estrategia contempla acciones en mercados internacionales, entre ellos España. En ese marco, comentó que Colombia tendrá presencia institucional en Fitur, escenario que sirve como vitrina para la promoción turística.

Otro de los puntos abordados fue el destino del gasto turístico. Según lo explicó la ministra, la priorización de recursos busca que el impacto económico llegue a comunidades locales, economía popular y territorios que históricamente han tenido menor participación en el turismo tradicional.

“La inversión se está orientando a que llegue a los territorios y a las comunidades”, afirmó, al referirse a la focalización de proyectos.

Aunque el Gobierno ya presentó metas y cifras generales, varios aspectos de la estrategia —como el impacto esperado en empleo, territorios priorizados y resultados económicos— continúan en desarrollo y se conocerán mientras avanza la estrategia.