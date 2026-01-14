¿Qué dijo el alcalde de Armenia frente a la concesión de autopistas del café?

Armenia

El alcalde de Armenia, James Padilla García, se pronunció frente al anuncio del Gobierno Nacional sobre una posible terminación de la concesión de Autopistas del Café, una decisión que calificó como de orden nacional, pero que genera una profunda preocupación en la región por el futuro de la infraestructura vial del Eje Cafetero.

El mandatario explicó que uno de los principales temores está relacionado con el mantenimiento de las carreteras, ya que actualmente la concesión se encarga de labores permanentes como el arreglo de la carpeta asfáltica, la atención de puntos críticos, la señalización, la iluminación, la atención de emergencias viales y la conservación general de los corredores. “Lo que nos preocupa es el deterioro de nuestras vías y autopistas, que hoy, bajo la administración de Autopistas del Café, nos permiten contar con una de las mejores carreteras de Colombia”, señaló.

Padilla García advirtió que, en caso de finalizarse el contrato, ni los municipios ni los departamentos del Eje Cafetero cuentan con la capacidad financiera, técnica ni operativa para asumir de manera inmediata el mantenimiento de una vía de esta magnitud, considerada estratégica para la conectividad nacional y regional. Según explicó, la falta de recursos podría traducirse en un rápido deterioro de la infraestructura, afectando la movilidad y la seguridad de los usuarios.

El alcalde también alertó sobre las afectaciones económicas que traería una eventual terminación de la concesión. Aseguró que el deterioro de las vías impactaría directamente sectores clave como el turismo, el comercio y el transporte, pilares fundamentales de la economía regional. “Una carretera en mal estado reduce la llegada de turistas, encarece los costos logísticos y resta competitividad al territorio”, indicó.

Agregó que Autopistas del Café representa una fuente importante de empleo, con más de 300 puestos de trabajo en ciudades como Pereira, Manizales y Armenia, los cuales podrían verse afectados.

En el caso específico del turismo, Padilla García enfatizó que el Quindío depende en gran medida de una buena conectividad vial para recibir visitantes provenientes de otras regiones del país. Las malas condiciones de las carreteras, dijo, podrían desestimular los viajes, afectar la ocupación hotelera, el funcionamiento de parques temáticos, restaurantes y emprendimientos locales, y generar pérdidas económicas significativas para miles de familias.

Finalmente, el mandatario sostuvo que la alternativa más viable no sería la terminación del contrato, sino una revisión de las tarifas de los peajes. “Tenemos la ilusión de que se llegue a un acuerdo y que haya una rebaja en estos peajes, teniendo en cuenta que el de Circasia es uno de los más caros de Colombia”, concluyó, reiterando el llamado al Gobierno Nacional para que cualquier decisión tenga en cuenta el impacto regional.