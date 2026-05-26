Paros y bloqueos en Buenaventura han reducido en un 56% la operación de la Zona Franca del Quindío

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Los paros y bloqueos en Buenaventura provocan una contracción del 56% en las operaciones de la Zona Franca del Quindío, hacen llamado urgente para buscar soluciones y se permita el transporte de carga.

El tejido empresarial e industrial del departamento del Quindío se encuentra en máxima alerta debido al cese de actividades y bloqueos en el puerto de Buenaventura.

Un análisis técnico de los flujos de comercio exterior de Quindío Zona Franca revela el impacto inmediato de esta crisis al comparar el comportamiento logístico entre el mes de abril y lo transcurrido del mes de mayo.

La evaluación demuestra que el 100% de las operaciones de tránsito internacional analizadas dependen de manera exclusiva de Buenaventura lo que expone una vulnerabilidad absoluta del sector productivo regional ante el cierre de este puerto del Pacífico.

Durante el mes de abril, las empresas de Quindío Zona Franca canalizaron 267 tránsitos internacionales desde la aduana de Buenaventura. En lo transcurrido de mayo (con corte al día 23), la cifra se encuentra estancada en apenas 117 tránsitos, lo que marca una alarmante reducción del 56.1% en el flujo de mercancías hacia el interior del departamento.

El vicepresidente de la zona Franca Andrés Vásquez indicó “El análisis comparativo confirma que no existen rutas alternativas viables. El 100% de la carga analizada del bimestre tiene como origen único el puerto de Buenaventura, dejando a las industrias locales sin alternativas de desvío operativo ante la persistencia de las protestas”

Las industrias ubicadas en Quindío Zona Franca operan bajo esquemas de inventario optimizado. El freno en las aduanas portuarias detiene la manufactura del interior de manera casi inmediata ante la falta de insumos importados.

Cada día con el contenedor retenido en puerto se traduce en costos logísticos millonarios por concepto de permanencia en puerto y penalizaciones navieras lo que erosiona severamente el flujo de caja corporativo.

Los retrasos en los tránsitos de ingreso imposibilitan el procesamiento y cumplimiento a tiempo de las órdenes de exportación pactadas, deteriorando la confianza de compradores internacionales y arriesgando contratos a largo plazo.

Ante este preocupante panorama, el vicepresidente de la zona Franca Andrés Vasquez hace un llamado urgente y vehemente al Gobierno Nacional, a las autoridades portuarias y a los comités promotores del paro para establecer de manera concertada e inmediata corredores logísticos comerciales. Esto con el fin de evacuar la carga bajo régimen de tránsito aduanero que hoy se encuentra bloqueada, evitando la quiebra técnica de operaciones que representan el sustento económico de cientos de familias en el Quindío.