En el Quindío firmaron el pacto por el programa ‘Artes para la paz’

Armenia

En el Valle de Cocora en el municipio de Salento se llevó a cabo el evento de firma del pacto con el fin de sentar un precedente para la permanencia del programa que busca complementar la educación académica con educación artística y cultural.

La ministra de las culturas, Yannai Kadamani manifestó que apuntan a que los programas aterricen a los gobiernos locales para que se genere la continuidad y considera es clave la vinculación local.

“Desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de las Culturas queremos que nuestros programas no estén supeditados a las voluntades administrativas de quien está liderando un ministerio o un gobierno nacional, sino que puedan aterrizar en los gobiernos locales, porque solo de esa manera podemos garantizar la continuidad de los procesos", mencionó.

Añadió: “Por eso la vinculación de la gobernación, que tuvo también toda la voluntad de invertir y de tener todo el reconocimiento simbólico al arte y la cultura, particularmente la educación artística y por eso la vinculación de los procesos locales, de las organizaciones de base para que sean ellos quienes mantengan y hagan una avidez constante del pacto que se está firmando".

Afirmó que el programa ‘Artes para la paz’ consiste en que la educación artística y cultural sea un derecho en todos los colegios públicos del país.

Explicó que durante los tres años el gobierno nacional ha realizado una inversión histórica en el sector de 1.5 billones de pesos para que 10 mil artistas formadores estén por todo el territorio nacional dictando clases de teatro, danza, música, literatura, cine y medios alternativos en colegios públicos.

Asimismo, mencionó que el pacto se cumple en el departamento porque se tiene una riqueza biocultural lo que permite identificar las identidades colombianas se forjan las expresiones artísticas.

La ministra dijo que el llamado es a defender el presupuesto y las agendas culturales entendiendo que hay propuestas de bajar la inversión por lo que no se puede retroceder en las acciones que han logrado con el actual gobierno.

Secretaría de cultura

Del mismo modo, el secretario de cultura del departamento Felipe Robledo manifestó que es muy importante que la región sea tenida en cuenta a nivel nacional entendiendo las complejidades en materia presupuestal.

Señaló que es alta la satisfacción por el proceso que a largo plazo se logrará evidenciar la formación en toda la línea artística para fortalecer la capacidad creativa de los estudiantes.

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Evidenció que dentro del presupuesto con el que cuentan asignan un dinero directamente de acuerdo con las necesidades de las instituciones educativas y generan la articulación con el ministerio para que asignen los docentes del programa ‘artes para la paz’.